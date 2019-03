Miriam y Pablo López cumplen el deseo de la audiencia de 'La Voz' (Antena 3) e improvisan 'No!'

Los gestos de complicidad entre Pablo López y la malagueña Miriam se han ido sucediendo desde que llegara la gallega al concurso musical de Antena 3, La Voz. Miradas, publicaciones en Instagram, frases y detalles, cualquier acción de alguno de ellos que desata todas las teorías de sus seguidores.

No se sabe si están juntos o no, pero en el programa de este martes, ambos regalaron un momento totalmente improvisado a los espectadores de La Voz que hizo que a alguno casi se le cayera la baba.

Cuando nadie lo esperaba, Miriam y Pablo cantaron a capela No!, la canción que ambos tienen juntos desde el pasado mes de octubre. En los casi 30 segundos que duró la improvisada actuación, no solo las redes se quedaron prendidas del momento, sino que hasta la propia Eva González no supo que decir, su cara lo dice todo.

Sus fans tendrán que guardar este vídeo como un tesoro porque ya no habrá más gestos entre ambos en el programa de talentos de Antena 3. La de ayer fue la última participación de Miriam en La Voz.

El momento en el que cantan ambos juntos fue el más comentado en las redes sociales. Estas son algunas de las menciones que emitieron los usuarios.

Pablo López trata a Míriam con una ternura que es para enmarcar. #LaVozBatalla2 — Teresa 🎸🎶 (@srta_sdt) 12 de marzo de 2019