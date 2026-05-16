Llegan a Madrid las "tortiburguers" y la polémica está servida: ¿Genialidad o desastre?

Un nuevo concepto de hamburguesas ha llegado estos días a Madrid; pero en lugar de llevar carne, el ingrediente estrella es uno de los platos más icónicos de la gastronomía española.

Se trata de las "tortiburguers", que como su propio nombre indica, son hamburguesas de tortilla de patata. Un nuevo concepto que no ha pasado desapercibido y que ya ha generado todo tipo de reacciones.

El influencer gastronómico José Vives (@josefoodvibes) las ha dado a conocer en su cuenta de TikTok, donde ha publicado un video reseñando este nuevo modelo de hamburguesas.

Lo primero que llama la atención es su precio. Un combo de "tortiburguer" de carbonara acompañada de bastoncitos de boniato y bebida cuesta 13,95 euros. "Tiene la receta original con su guanciale y estas cosas".

El veredicto es claro. "Está buenísima", afirma este influencer, quien también reseña la "tortiburguer" balear, compuesta por una tortilla de sobrasada. Sin embargo, y pese a su entusiasmo, hay quienes dudan de que realmente merezcan la pena.

"Han charquificado el bocata de tortilla"



Algunos usuarios de X han reaccionado al video de @josefoodvibes, dejando muy claro lo que piensan de esta nueva modalidad de hamburguesas. "Estafar a imbéciles y a pijos debería ser obligatorio o estar penado...", opina un usuario.

"Hasta donde llegará la degenerada sociedad de la globalización. Y luego se van a la india de viaje espiritual y cultural mientras destruyen la la tradición y costumbres en España con modas degeneradas. Hipócritas", asegura otro.

"11 euros un bocata tortilla, charca quien lo compra. Estos son los listos que se aprovechan de los TikTok. Zombies que hacen todo lo que se les dice, se esta quedando un mundo precioso", añaden también en los comentarios de la publicación.

En esta misma línea, otro resume su opinión asegurando que "han charquificado el bocata de tortilla". Este término, empleado por los más jóvenes como 'charca', se refiere a cuando algo es demasiado popular y aburrido".