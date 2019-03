Nestlé trata de excusarse por su engañoso gráfico sobre azúcares

Y aun así, una papilla Nestlé de 8 cereales (35g) contiene 9,2g de azúcar, equivalente a 2,3 terrones. No se ha incluido la leche para el cálculo del azúcar. El azúcar proviene del proceso de hidrolización de la harina, que convierte el almidón en azúcares simples. pic.twitter.com/sNhFGcvDyW

Ante el revuelo causado, Nestlé se ha pronunciado para tratar de argumentar el uso de ese gráfico, que, según ellos, se ha "malinterpretado". "Lamentamos que se haya malinterpretado esta acción, con la que queríamos poner en valor la reducción de azúcares totales realizada en nuestras papillas", ha explicado la empresa en Twitter este mismo jueves, el día de la polémica.

"En todo momento se ha informado de las diferencias existentes entre los azúcares intrínsecos de las frutas y los azúcares libres de las papillas", sostienen. "Y siempre hemos defendido la importancia del consumo diario de las raciones recomendadas de fruta y verdura en la infancia", dicen.

— Nestlé España (@Nestle_es) 14 de marzo de 2019

existentes entre los azúcares intrínsecos de las frutas y los azúcares libres

de las papillas, y siempre hemos defendido la importancia del consumo diario de

las raciones recomendadas de fruta y verdura en la infancia. — Nestlé España (@Nestle_es) 14 de marzo de 2019

No obstante, para muchas personas esta respuesta no es suficiente. La organización SinAzúcar.org les ha echado en cara que utilizaran la fruta como comparador y no su propia versión anterior de papilla.

Pues si querías mostrar la reducción de los azúcares de vuestras papillas, deberíais haberlas comparado con las anteriores y no comparar 25g de papilla con 175g de pera. #NoCuela pic.twitter.com/sSHKvQAM5U — sinAzucar.org (@SinAzucarOrg) 14 de marzo de 2019

El dietista-nutricionista Juan Revenga fue uno de los más críticos con las prácticas publicitarias de Nestlé, demostrando en un hilo de Twitter que la empresa lleva años usando comparativas que dan lugar a error, cosa que se considera "ilegal". De hecho, ha pedido un boicot a la marca.