Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: desaparecen 149 monedas del conocido Tesoro de Villanueva de la Serena

El Museo Arqueológico de Badajoz ha sufrido la madrugada de este sábado el robo de 149 monedas del conocido Tesoro de Villanueva de la Serena, tras forzar una reja y romper la vitrina en la que estaban las monedas. Según ha informado la Junta de Extremadura, el acceso de los ladrones se ha realizado por la parte trasera del edificio, forzando la reja.

Este sábado, la zona permanece acordonada y con un amplio despliegue de la Policía Nacional, mientras la Policía Científica se encuentra en el museo realizando la inspección técnica.

La Policía Nacional ha confirmado a EFE que ya se ha interpuesto una denuncia y ha explicado que recibieron un aviso del servicio de vigilancia del museo a las 6:00 horas pero que al llegar los agentes ya no había nadie. La Junta de Extremadura ha informado de que el museo cuenta con vigilancia permanente y cumple con las medidas de seguridad exigidas.

El centro permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso. El pasado 23 de noviembre la Junta de Extremadura informó de la recepción del histórico conjunto monetario conocido como el 'Tesoro de Villanueva', hallado en 1987 en Villanueva de la Serena.

Se trata de 149 monedas de oro que hasta ahora permanecían depositadas provisionalmente en el ayuntamiento villanovense Las monedas, acuñadas entre 1772 y 1822 en cecas como Madrid, México, Lima, Potosí, Popayán, Santiago, Sevilla y el Nuevo Reino, fueron encontradas el 11 de noviembre de 1987 durante las obras del antiguo Cine Rialto de Villanueva de la Serena.

El origen del conjunto, integrado por piezas de los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, se vincula a la ocultación realizada probablemente en los años 20 del siglo XIX en una vivienda señorial ubicada donde más tarde se construyó la Casa de la Cultura.

Tras su hallazgo, y en aplicación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, las monedas fueron declaradas de dominio público y entregadas a la Junta de Extremadura, aunque en 1989 se acordó su depósito provisional en el ayuntamiento hasta que se resolviera su destino definitivo.