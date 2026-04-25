¿Quién CEO dice? John Ternus, ante el enorme reto de seguir con el legado de Tim Cook en Apple

Nadie lo esperaba. Ni siquiera un lanzamiento de un iPhone, las Apple Vision Pro o el MacBook Neo habían causado tanta sorpresa. Claro que había rumores sobre el futuro de Tim Cook en Apple. Desde hace meses. Pero todo parecía haberse quedado en un segundo plano durante las celebraciones del 50 aniversario de la marca de Cupertino. Pero sí, 'parecía'. La decisión ha llegado este lunes. Tim Cook deja el liderazgo de la compañía a John Ternus, el actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware.

En un comunicado de prensa, la compañía confirmaba que Tim Cook se iba a convertir en presidente ejecutivo y que John Ternus le relevaría en el puesto, como nuevo CEO de Apple. Unos cambios que han confirmado que arrancarán el próximo 1 de septiembre.

"Llevo a Apple muy dentro y agradezco profundamente haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas ingeniosas, innovadoras, creativas e implicadas que se han dedicado por completo a enriquecer las vidas de los clientes, y crear los mejores productos y servicios del mundo", aseguró Cook.

John Ternus es un hombre de la casa, ha estado involucrado en algunos de los grandes productos tecnológicos que han marcado la historia de Apple, pero ahora se enfrenta a su mayor reto: coger el testigo tras el legado memorable que deja Tim Cook.

Un legado histórico

En este proceso de transición hasta el próximo 1 de septiembre, Ternus va a empaparse de lo que ha supuesto este ciclo para la compañía de Cupertino. Como si del presidente entrante de un país, intercambiará 'las carteras' y sabrá cómo el camino que se ha recorrido en los últimos años ha sido histórico.

Tim Cook fue nombrado CEO de Apple en el año 2011, en sustitución de Steve Jobs. Su tarea no era nada sencilla. Tenía que hacer de la marca un referente tecnológico mundial. Y vaya que si lo ha cumplido.

En estos 15 años al frente de la compañía de Cupertino, ha liderado un cambio de ciclo tecnológico. Desde el impulso del iPhone, el producto estrella de la casa, a dispositivos rompedores: como los AirPods, como el Apple Watch o como sus gafas inteligentes, las Apple Vision Pro. Si no olvidarnos de los Mac y una de las últimas innovaciones, el MacBook Neo.

Tim Cook, el hombre de la sonrisa eterna. dpa/picture alliance via Getty I

Las mejoras y actualizaciones están ahí, pero la clave ha estado en la entrada en nuevos sectores tecnológicos. Ejemplo de ello son sus servicios: iCloud, Apple Pay, Apple TV o Apple Music se han consolidado por méritos propios. Una apuesta clara por ofrecer lo mejor que les ha llevado a multiplicar por 10 su valor como empresa.

De la mano de Tim Cook, Apple ha crecido en casi todo el mundo. La capitalización de mercado de la marca ha pasado de los 350.000 millones a los 4 billones de dólares y los ingresos anuales, según cifras de la marca, se han cuadruplicado, pasando de los 108.000 millones en 2011 hasta más de 416.000 millones de dólares en 2025.

El pasado año ha sido el mejor año para la compañía. En plenos rumores sobre una posible 'jubilación' de Tim Cook, Apple batía todos los récords posibles en algunos de sus servicios. En 2025, la App Store ha registrado un promedio de más de 850 millones de usuarios semanales, Apple Pay generó más de 100.000 millones de dólares en ventas incrementadas para comercios y Apple Music logró máximos históricos en oyentes y nuevos suscriptores.

Un reto ambicioso

Los retos están para superarlos, pero John Ternus obtiene el liderazgo de Apple en uno de los momentos más dulces para la empresa. Pero la gran noticia es que no es un ingeniero fichado de otra compañía, que no conoce la forma de trabajar y los valores de la firma de Cupertino.

John Ternus entró en Apple en el año 2001, hace 25 años. Un cuarto de siglo en el que ha pasado por varios puestos. Empezando por el equipo de diseño de productos, siendo vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013 y en 2021 asumió su papel como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

En palabras del propio Tim Cook, su sustituto al frente del gigante tecnológico "tiene un cerebro de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación necesaria para liderar con integridad y honor".

John Ternus, durante la presentación del iMac en 2017. Gary Reyes

"Es un visionario que ha hecho un sinfín de aportaciones a Apple a lo largo de 25 años y, sin lugar a dudas, la persona más indicada para escribir el futuro de Apple. Confío plenamente en sus habilidades y cualidades, y tengo muchas ganas de trabajar codo con codo durante esta transición con él desde mi nuevo puesto de presidente ejecutivo", aseguró el todavía CEO de Apple.

Y es esa frase, la de escribir el futuro de Apple la que resalto en este punto. Porque Ternus ha vivido de primera mano las transformaciones que ha vivido la empresa y ha formado parte de algunos de los desarrollos claves en la historia de la compañía.

Entre ellos, ha convertido al Mac en una categoría todavía más popular. En lugar de hablar de productos de hace años, hay que hablar de lo que ha ocurrido en los últimos meses. Él y equipo han tenido mucho que ver en el desarrollo y la creación de un ordenador como el MacBook Neo; la transformación del iPhone 17 Pro y Pro Max o el smartphone más delgado de la marca hasta la fecha, el iPhone Air.

Su innovación, además de en todas estas áreas, también se ha dejado notar en los AirPods, pero también en el uso de materiales más resistentes. Como es el caso del titanio impreso en 3D del Apple Watch Ultra 3.

Coge el Tim-ón: Apple hace oficial el nombramiento de John Ternus como nuevo CEO de la compañía La compañía estadounidense pone fin a los rumores y elige a Ternus en sustitución de Tim Cook, actual CEO, que pasará a ser presidente ejecutivo de la marca.

Un camino (todavía) incompleto

Y claro, sabiendo que es uno de los miembros de Apple que mejor conoce a la marca, es consciente de que el camino todavía no se ha completado. Es cierto que en el mundo de la tecnología no hay un camino fijo ni completo. Pero el cambio de manos llega en un momento en el que la futura ambición de la marca está al orden del día.

Como suele ser habitual, no hay nada confirmado, pero todas las filtraciones apuntan a que este año podría lanzarse el primer smartphone plegable de la historia de la marca. Lo que sí está confirmado es la creación de una Siri inteligente. El histórico acuerdo con Google por los modelos de Gemini, ese sí, confirmado por Apple, cambiará el asistente de la marca para siempre.

No sabemos si sabremos de él para después del verano o será el propio Tim Cook el que ofrezca alguno de los detalles en el que va a ser su último gran evento al frente de la compañía: la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026.

Pero en un mundo tecnológico en el que todo cambia en cuestión de días, quién sabe si la nueva era dentro de la marca trae consigo más innovaciones. Unas gafas inteligentes más accesibles y delgadas o mejores sensores en las cámaras de los iPhone. Si tiráramos de Steve Jobs, la clave para Ternus es la de seguir "pensando diferente" y dejándose siempre en la manga alguna "cosa más". Y el reto que ya afronta, es único.