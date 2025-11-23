Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan a Carlos Alcaraz por la última propuesta de Toni Nadal y su revés no se vio venir ni en Wimbledon
"No podemos ir en contra de la evolución".

Sergio Coto
Toni Nadal y Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno en el ranking de la ATP, bicampeón de Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, ha ofrecido una entrevista en Marca en la que le han preguntado por la última propuesta del tío y exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal.

Hace unos días concedió una entrevista al periódico italiano La Gazzetta dello Sport y no dudó en hablar de la necesidad de hacer varios cambios para revolucionar por completo el mundo del tenis.

"Ahora muchos estarán en desacuerdo, pero el verdadero problema es que la pelota va cada vez más rápido. Las lesiones vienen no por una cuestión de cantidad de partidos, sino de intensidad y violencia en el gesto. Ya casi no hay jugadores tácticos como Coria o Gaudio, que intentaban construir el punto", aseguró.

"Hoy en día, a menudo se trata solo de una competición para ver quién golpea más fuerte. Y cuando haces movimientos tan rápidos, cuando llegas a toda velocidad a una pelota, frenas y vuelves a arrancar, es fácil que el cuerpo llegue al límite y se lesione. Creo que habría que intentar ralentizar un poco el juego", propuso.

Toni Nadal propuso reducir el tamaño de las raquetas, porque "sería más fácil para los amateurs y más difícil para los profesionales, y el juego sería menos violento". "La belleza del tenis es poder ver el movimiento. Cuando jugaban McEnroe o Nastase estaba todo: movimiento, mano, táctica", defendió.

Preguntado por esta propuesta, Carlos Alcaraz no ha dudado ni un segundo en alejarse de esa idea. "Sería como ir un paso hacia atrás. El tenis empezó con raquetas de madera, pasó a raquetas de metal, de aluminio y ahora tenemos otro tipo de raquetas que te permiten hacer más efectos", ha justificado en Marca.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

"Antes se jugaba más plano, más cortados, sin tanta velocidad. Con el paso de los años, en la época de Rafa ya se jugaba con más velocidad que antes y ahora aún más. No podemos ir en contra de la evolución. Tenemos que estar físicamente preparados para la velocidad en la que se está jugando. Diría que no le compro la idea", ha zanjado.

Sergio Coto
Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 