Preguntan a Carlos Alcaraz por la última propuesta de Toni Nadal y su revés no se vio venir ni en Wimbledon

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno en el ranking de la ATP, bicampeón de Wimbledon, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, ha ofrecido una entrevista en Marca en la que le han preguntado por la última propuesta del tío y exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal.

Hace unos días concedió una entrevista al periódico italiano La Gazzetta dello Sport y no dudó en hablar de la necesidad de hacer varios cambios para revolucionar por completo el mundo del tenis.

"Ahora muchos estarán en desacuerdo, pero el verdadero problema es que la pelota va cada vez más rápido. Las lesiones vienen no por una cuestión de cantidad de partidos, sino de intensidad y violencia en el gesto. Ya casi no hay jugadores tácticos como Coria o Gaudio, que intentaban construir el punto", aseguró.

"Hoy en día, a menudo se trata solo de una competición para ver quién golpea más fuerte. Y cuando haces movimientos tan rápidos, cuando llegas a toda velocidad a una pelota, frenas y vuelves a arrancar, es fácil que el cuerpo llegue al límite y se lesione. Creo que habría que intentar ralentizar un poco el juego", propuso.

Toni Nadal propuso reducir el tamaño de las raquetas, porque "sería más fácil para los amateurs y más difícil para los profesionales, y el juego sería menos violento". "La belleza del tenis es poder ver el movimiento. Cuando jugaban McEnroe o Nastase estaba todo: movimiento, mano, táctica", defendió.

Preguntado por esta propuesta, Carlos Alcaraz no ha dudado ni un segundo en alejarse de esa idea. "Sería como ir un paso hacia atrás. El tenis empezó con raquetas de madera, pasó a raquetas de metal, de aluminio y ahora tenemos otro tipo de raquetas que te permiten hacer más efectos", ha justificado en Marca.

"Antes se jugaba más plano, más cortados, sin tanta velocidad. Con el paso de los años, en la época de Rafa ya se jugaba con más velocidad que antes y ahora aún más. No podemos ir en contra de la evolución. Tenemos que estar físicamente preparados para la velocidad en la que se está jugando. Diría que no le compro la idea", ha zanjado.