Quién es quién (y qué aspiraciones hay) en la delegación española en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

'Modo olímpico', activado. El mundo cuenta las horas para la inauguración y el arranque oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo. La cita, suficientemente histórica per se añade el aliciente de que España presenta la mayor delegación de su historia, igualando los 20 deportistas de los JJOO de Sochi 2014 y de Grenoble 1968. El equipo está encabezado por los abanderados, el esquiador Quim Salarich y la patinadora Olivia Smart.

En España, como en numerosos países, crece progresivamente el eco de los 'otros Juegos', aún por debajo en eco de la cita de verano. Hasta ahora, son cinco las medallas logradas por la delegación española en todos los Juegos Olímpicos de Invierno desde su estreno en Garmisch-Partenkirchen (Alemania) en 1936, 12 años después de que nacieran los JJOO de Invierno allá por 1924 en Chamonix (Francia).

Un siglo después de aquel evento sin representación española, nuestro deporte no deja de ensanchar su alcance, como tampoco deja de ensanchar su palmarés, siguiendo la estela del pionero Francisco 'Paquito' Fernández Ochoa, oro en Sapporo 1972, y de su hermana y bronce en Albertville 1992 Blanca Fernández Ochoa.

Sin algunos de los grandes nombres de los últimos años —Javier Fernández, Regino Hernández, ambos bronce en Pyeongchang 2018— aún resisten figuras nacionales como Queralt Castellet, plata en Pekín 2022, o Lucas Eguíbar. Junto a ellos, nombres consolidados y una nueva generación que aspira a seguir ampliando el palmarés olímpico de invierno de España, ahora o en el próximo ciclo dada la juventud de varios de nuestros representantes en Milán-Cortina d'Ampezzo.

Oriol Cardona es uno de los nombres del aquí y ahora tras un último ciclo extraordinario. Doble campeón del mundo en la disciplina de esquí de montaña, que se estrena en el programa olímpico. El gerundense de Bañolas acumula podios entre mundiales, europeos y pruebas de la Copa del Mundo, que también ha ganado en 2025,

Su palmarés es del todo ilusionante. Campeón mundial en sprint individual y plata en el relevo mixto con Ana Alonso en Morgins 2025, campeón europeo individual y plata en el relevo mixto en Flaine 2024, campeón mundial individual en 2023, europeo en 2022... y oro en la reciente Copa del mundo de sprint en Courchevel, entre otros podios y metales de una carrera llena de éxitos.

Oriol Cardona celebra su victoria en una prueba de la Copa del Mundo de 2025 Francesco Scaccianoce Photographer

Junto a Cardona, aparece como nombre fundamental su compañera Ana Alonso. Ambos participarán en la disciplina de esqui alpino mixto. En el caso de la granadina, además de su plata en el relevo mixto del Mundial y coleccionar podios en la última Copa del Mundo, en 2024 se alzó con un oro y una plata en relevo e individual en los Europeos. Sin embargo, una lesión en la rodilla tras ser atropellada mientras hacía bicicleta a finales de 2025 ha complicado sus últimos meses. Más jóvenes, Ot Ferrer y María Costa ya presentan buenos resultados en la categoría superior, aunque con margen de mejora aún por delante.

La historia se vuelve a citar con los riders Queralt Castellet y Lucas Eguíbar. O quizás sean ellos los que se citan con la historia. En el caso de la catalana, serán sus sextos Juegos, única deportista española que lo logra en unos Juegos Olímpicos de Invierno. A la cita italiana tras superar mil y una adversidades posteriores a su plata en Pekín. Sus últimos resultados en la modalidad de halfpipe invitan a pensar en ella como aspirante a puestos de honor.

Queralt Castellet, con su plata en halfpipe en el podio de los Juegos de Pekín 2022 Getty Images

Caso parecido el de Eguibar. El de San Sebastián logró el Mundial de snowboard cross en 2021 y no pudo lograr su ansiada medalla olímpica en Pekín 2022, donde sí obtuvo un diploma, el segundo de su carrera. A escasas horas de cumplir los 32, quiere regalarse ese podio olímpico que aún se le resiste, recuperado ya de la terrible rotura del tendón de Aquiles hace apenas 23 meses e instalado otra vez entre la élite. A su lado estará el joven Álvaro Romero, campeón del mundo junior en 2023 y bronce en los Juegos de la Juventud de 2020

El mundo del patín. La abanderada Olivia Smart, unida en pareja profesional con el también nacionalizado Tim Dieck —compitió por Alemania en los anteriores Juegos— conforman la pareja española con más opciones para estar cerca, o al menos en la lucha, por los puestos de diploma.

La segunda dupla, Sofía Val y Asaf Kazimov, lo tendrá más difícil tras llegar por la vía del preolímpico, mientras en individual Tomás Guarino llega con la máxima incertidumbre, tras verse amenazado con tener que cambiar su programa corto, ambientado en los 'Minions' por problemas legales con los derechos de autor de la música.

En velocidad, las esperanzas se posan sobre el jovencísimo Nil Llop, en clara progresión y que sueña con un top-ten en los 500 metros como objetivo en unos Juegos donde Daniel Milagros tendrá el honor de ser el primer representante español en esta modalidad. Será en los 1.000 metros, prueba donde Llop logró una plaza olímpica, que decidió ceder a Milagros, antiguo subcampeón del mundo en patinaje... sobre ruedas, en asfalto.

La representación de España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina