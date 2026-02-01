Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La histórica victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, en imágenes
Carlos Alcaraz, celebrando un punto en el Open de Australia.

La histórica victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, en imágenes

Este 1 de febrero quedará marcado en la vida de Alcaraz: el murciano se lleva por primera vez en su carrera el trofeo de Australia en un histórico cara a cara con Novak Djokovic.

alt="alt="MELBOURNE (Australia), 01/02/2026.- Carlos Alcaraz of Spain in action during the Mens Singles final match against Novak Djokovic of Serbia at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 01 February 2026. (Tenis, España) EFE/EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT""
Carlos Alcaraz se juega el último set del partido.El murciano se ha coronado ganador este domingo en Australia.EFE
alt="alt="MELBOURNE (Australia), 01/02/2026.- Novak Djokovic of Serbia in action during the Mens Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 01 February 2026. (Tenis, España) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT""
Novak Djokovic lucha el cuarto set en Melbourne.El serbio ha mostrado su fortaleza durante todo el partido.EFE
alt="alt="Rafael Nadal, presente en la final del Open de Australia.""
Rafael Nadal, en la grada.El campeón español ha querido estar presente en la histórica final.Getty Images
alt="alt="MELBOURNE (Australia), 01/02/2026.- A general view over Pat Rafter Arena during the Mens Singles final match Carlos Alcaraz of Spain against Novak Djokovic of Serbia at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 01 February 2026. (Tenis, España) EFE/EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT""
Vista general del abarrotado Pat Rafter Arena de Melbourne este domingo.Muchos seguidores se han trasladado hasta la ciudad australiana para presenciar la final entre el serbio y el español.EFE
alt="alt="Carlos Alcaraz, celebrando un punto en el Open de Australia.""
Carlos Alcaraz, celebrando uno de los puntos que le ha llevado a la gloria en Melbourne.El murciano se ha coronado ganador en el cuarto set.Getty Images
alt="alt="MELBOURNE (Australia), 01/02/2026.- Novak Djokovic of Serbia cools down on the bench during the Mens Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 01 February 2026. (Tenis, España) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT""
Djokovic se seca el sudor durante el descanso de una reñida final.El tenista no ha podido superar a su rival.EFE
alt="alt="MELBOURNE (Australia), 01/02/2026.- Carlos Alcaraz of Spain celebrates a point during the Mens Singles final match against Novak Djokovic of Serbia at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 01 February 2026. (Tenis, España) EFE/EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT""
Alcaraz celebra un nuevo punto minutos antes de proclamarse ganador del Open de Australia.El murciano se ha hecho con el marcador en un reñidísimo cuarto set.EFE
Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
