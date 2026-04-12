Jannik Sinner se lleva la final de Montecarlo ante Carlos Alcaraz y recupera el número 1 

Jannik Sinner ha vencido en la final de Montecarlo a Carlos Alcaraz por 7-6 6-3 y ha recuperado el número 1 que estaba en juego, además de superar al murciano por 27 a 26 en números de torneos ganados durante su carrera. Venían de igualdad absoluta (1651 puntos cada uno y 66 semanas como número uno para ambos, increíble).

Comenzó Alcaraz en el primer set imponiendo su juego en tierra, poniéndose 2-0 en el marcador, pero Sinner, que ya no es ese tenista más débil en esta superficie, tras su duro trabajo de evolución para ganar su primer Roland Garros, enseguida remontó hasta el 2-2. Ambos estaban ya al 100% y comenzaba el tú a tú habitual entre los dos grandes dominadores del circuito.

Ambos cometían más errores de lo habitual por el viento, pero la igualdad se mantenía (3-3, 4-4, 5-5...), y les costaba a ambos mantener el servicio, aunque lo iban sacando, acostumbrados a dar lo mejor bajo presión, que para eso son los mejores con diferencia.

El tie break era inevitable con tal igualdad, aunque tuvo Sinner que salvar una bola de Alcaraz para el 7-5. El público tenía lo que quería: emoción, máxima igualdad, partido largo, aunque esto último siempre es una rémora para el italiano, que nunca ha ganado un partido que se vaya más allá de las 3 horas y media. La muerte súbita seguía en igualdad, pero Sinner se despegó al 6-4 con saque para el 7-6, no pudo ser, pero a la siguiente oportunidad se llevó la primera manga.

Alcaraz rompe el servicio a Sinner

El segundo set siguió la misma tónica, aunque con un Alcaraz más cabizbajo y preocupado, sabedor de que en estos partidos entre ambos el que golpea primero... Sin embargo, tras el 1-1 el murciano tenía otra oportunidad de break y no la desaprovechó, con un gran punto para ponerse 2-1 y su servicio.

Era vital ponerse 3-1 para tener encarrilado el empate a sets e ir a por el partido, pero ahora era Sinner el que tenía bolas de break. Esto es la tierra y es complicado ganar un saque fácil, y más entre tanta igualdad de jugadores. Alcaraz sabía que era clave y tras más de 10 minutos de juego, se ponía 3-1. Más cerca del tercer set y de que el partido se alargara como suele odiar Sinner, pero...

Sinner es duro también en tierra y en el juego del murciano para ponerse 4-2 le devolvió la rotura del saque. 3-3 y se avecinaba una maratón a tres sets. Una batalla intensa, pero con poco juego vistoso y muchos errores de ambos, algo inusual. Volvía a sufrir Alcaraz con su saque y lo acabó perdiendo de nuevo. 5-3 para el italiano y sacando. No falló y se llevaba su primer Montecarlo más el número 1 tras la primera final monegasca que disputaba.

El español y el italiano siguen dominando como nunca se ha hecho en el circuito, ni siquiera con el Big 3. En los últimos 20 torneos en los que ambos han participado, han acabado en la final y ganando uno u otro, otro récord en la historia del tenis. Ambos siguen pulverizando uno tras otro. Mientras, Sinner lleva 22 partidos consecutivos ganados en Master 1000 y consigue su tercer torneo del año.