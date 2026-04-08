Pocas descripciones sobre Carlos Alcaraz son tan precisas como la que ha hecho Boris Becker

El extenista alemán Boris Becker, antiguo número uno del mundo del ranking ATP y el jugador más joven en ganar un torneo de Wimbledon, ha concedido una entrevista a Carlos Pérez Gil, de la Agencia EFE, en la que ha hablado sobre la figura del tenista Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo.

El murciano se encuentra actualmente disputando el Masters 1000 de Montecarlo. Tras derrotar con solvencia —aunque con un inicio algo complicado— al argentino Báez por 6-1 y 6-3, ahora su rival será el argentino Tomás Etcheverry en tercera ronda.

A Becker le fascina Alcaraz y ha hecho una descripción de él muy precisa: "Es un jugador fascinante, quiero decir, eso es exactamente lo que necesita el tenis". Además, ha considerado muy positivo que sea un jugador "carismático", además de que es "un placer" verlo jugar un partido.

"Un artista en la cancha"

Para Becker, Alcaraz es todo un "artista" en la cancha de tenis y ha llamado la atención que al murciano no le ve ningún punto débil. Aunque "como todos los artistas, necesita inspiración", y esa inspiración, según el extenista, no es nadie más que Jannik Sinner, actual número dos del ranking ATP y su máximo rival.

Pero también necesita otros retos, ya que "probablemente se aburra un poco" si los partidos acaban siendo "demasiado fáciles". "Así que, de nuevo, con 22 años, el cielo es el límite para él y me encanta verlo jugar", ha añadido.

Lo que Becker pensó de Nadal cuando tenía 14 años

A Becker se le recuerda por otra anécdota que contó cuando fue el invitado de La Revuelta el pasado mes de diciembre, en la que reveló lo que pensó el día que vio entrenar a Rafa Nadal por primera vez cuando este solo tenía 14 años. Toni Nadal, su tío y por entonces entrenador, le preguntó qué pensaba, sobre todo porque, aunque es diestro, juega al tenis con la izquierda.

"Por aquel entonces jugaba con las dos manos por ambos lados", comentó. Le recomendó que jugara con una mano "y acabó funcionando". "Le conozco desde hace muchos años y siempre me ha parecido un gran talento. Tenía una casa de veraneo al lado de él en Mallorca, estuve mucho tiempo y le conozco por eso. Fui a la academia, conocí a su familia, pero es demasiado español", relató.