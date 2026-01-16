Yannick Sinner y Carlos Alcaraz protagonizan un divertido momento: la razón está en sus teléfonos móviles 

La rivalidad entre los tenistas Jannick Sinner y Carlos Alcaraz, número 1 y 2 de la ATP respectivamente, ha conseguido que olvidemos los míticos duelos entre Roger Federer y Rafa Nadal. Sin embargo, y tal como sucedió con estas dos leyendas de las pistas, el italiano y el español mantienen una gran relación de amistad.

Tanto es así, que ambos han compartido un momento muy especial. Con motivo de la celebración del Open de Australia, Jannick Sinner y Carlos Alcaraz disputaron un partido de exhibición en Corea del Sur.

Desde allí, los tenistas acudieron a una entrevista donde se sinceraron y revelaron cómo se tienen guardados mutuamente en sus respectivos teléfonos móviles. "¿Con qué nombre tenéis guardado al otro en vuestros teléfonos?", les preguntó un periodista coreano.

Carlos Alcaraz no tardó en responde. "¿Para mí? Para mí, es Jannik Sinner", señaló el murciano entre risas, y dando lugar también a las risas del público. Una respuesta muy diferente a la que dio el italiano.

"Y yo le guardé porque cambió de número, así que le tengo como Carlos Alcaraz nuevo", contó Sinner, dando lugar a las carcajadas de los allí presentes. "Muy de la vieja escuela", aseguró el deportista italiano.

"Pensaba que ibas a decir Carlos Alcaraz 2. Yo suelo guardar a la gente que cambia un montón como 1, 2, 3, 4, 5", apostilló Alcaraz. "Nuevo. Siempre nuevo", opinó Sinner, zanjando así la pregunta.

Los dos grandes monarcas del tenis mundial

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se han convertido por méritos propios en los dos máximos referentes del tenis mundial. Con apenas 22 y 20 años respectivamente, el italiano y el español ya se han enfrentado en duelos que han dejado huella tanto en la ATP como los aficionados, que ve en ellos a los grandes protagonistas de la próxima década.

Su historia conjunta comenzó a tomar forma en 2021, cuando ambos irrumpieron con fuerza en el circuito profesional. Desde entonces, han protagonizado enfrentamientos de altísimo nivel, caracterizados por la intensidad física, la potencia de sus golpes y un ritmo frenético que ha redefinido el estándar del tenis moderno.

El palmarés de ambos, además, está muy igualado, aunque hasta la fecha Carlos Alcaraz se lleva la palma: