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Un golpe de calor tumba a Jannik Sinner en segunda ronda de Roland Garros y revienta el cuadro
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Un golpe de calor tumba a Jannik Sinner en segunda ronda de Roland Garros y revienta el cuadro

El italiano, que partía como hiperfavorito en París ante la ausencia de Carlos Alcaraz, cae ante Cerúndolo en cinco sets tras hundirse físicamente en el tercero.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Jannik Sinner, en pleno golpe de calor
Jannik Sinner, en pleno golpe de calorEFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Golpe tremendo a Roland Garros. El favorito número 1 y casi único, el italiano Jannik Sinner, ha caído en segunda ronda víctima de un golpe de calor que le ha hundido hasta perder su duelo con Juan Manuel Cerúndolo en cinco sets (6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6).

Con el partido prácticamente ganado y cuando iba 6-3, 6-2 y 5-1 Sinner comenzó a sentirse mal y requirió la presencia del médico. Después vinieron mareos y vómitos por lo que todo apunta a ser un golpe de calor por las fuertes temperaturas y el sol que aprieta en París estos días. 

Sin solución de continuidad llegaron seis juegos seguidos del argentino Cerúndolo que se llevó el tercer set por 5-7. Las dos últimas mangas ya no tendrían más historia que la desesperada intentona de Sinner por no abandonar, hasta caer en ambas  por 1-6, muestra de su absoluta incapacidad física por el golpe de calor.

Su abrupto adiós deja el torneo más abierto que nunca, sumado a la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, que anunció semanas atrás su renuncia. Sin ninguno de los dos primeros del ranking ATP, los focos se trasladan a Novak Djokovic y a Alexander Zvevev, las principales figuras, en un cuadro donde la afición española mira con ilusión la recientísima eclosión de Rafa Jódar.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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