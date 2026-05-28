Un golpe de calor tumba a Jannik Sinner en segunda ronda de Roland Garros y revienta el cuadro

Golpe tremendo a Roland Garros. El favorito número 1 y casi único, el italiano Jannik Sinner, ha caído en segunda ronda víctima de un golpe de calor que le ha hundido hasta perder su duelo con Juan Manuel Cerúndolo en cinco sets (6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6).

Con el partido prácticamente ganado y cuando iba 6-3, 6-2 y 5-1 Sinner comenzó a sentirse mal y requirió la presencia del médico. Después vinieron mareos y vómitos por lo que todo apunta a ser un golpe de calor por las fuertes temperaturas y el sol que aprieta en París estos días.

Sin solución de continuidad llegaron seis juegos seguidos del argentino Cerúndolo que se llevó el tercer set por 5-7. Las dos últimas mangas ya no tendrían más historia que la desesperada intentona de Sinner por no abandonar, hasta caer en ambas por 1-6, muestra de su absoluta incapacidad física por el golpe de calor.

Su abrupto adiós deja el torneo más abierto que nunca, sumado a la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, que anunció semanas atrás su renuncia. Sin ninguno de los dos primeros del ranking ATP, los focos se trasladan a Novak Djokovic y a Alexander Zvevev, las principales figuras, en un cuadro donde la afición española mira con ilusión la recientísima eclosión de Rafa Jódar.