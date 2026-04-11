Alcaraz tumba al ídolo local y jugará la final de Montecarlo ante Sinner con el número uno en juego

Carlos Alcaraz se ha clasificado para la final del Masters 1000 de Montecarlo tras imponerse con autoridad al monegasco Valentin Vacherot por 6-4 y 6-4. No fue un trámite, pero sí un partido controlado de principio a fin, en el que supo apagar el entusiasmo de la grada local. Como no, le espera la final su gran rival, Jannik Sinner.

Como es de esperar cuando acuden a un torneo Carlos Alcaraz (actual número 1 del mundo) y Jannik Sinner (número 2), que se enfrenten en la final, aunque no ocurriera en los últimos duelo en moqueta. Llegó la temporada de tierra batida con Sinner "pisando los talones al murciano y todo sigue igual, porque estas dos bestias de la raqueta dominan el circuito con mano de hierro, un duopolio que por ahora no tiene visos de que sea triunvirato o algo parecido.

El resultado le mete, por segundo año consecutivo, en la final del torneo. Pero esta vez hay más en juego: no solo el título, también el número uno del mundo. Enfrente estará Jannik Sinner, que llega lanzado tras superar con claridad a Alexander Zverev por 6-1 y 6-4. El teórico tercero en liza en el circuito está a años luz de los dos grandes tenistas actuales.

Un partido serio ante la sorpresa del torneo

Alcaraz resolvió el duelo en una hora y 25 minutos, sin grandes sobresaltos. Vacherot, número modesto del circuito pero gran revelación del torneo, se convirtió en el primer monegasco en alcanzar unas semifinales en Montecarlo. Y eso se notó en el ambiente.

Pero el español no se dejó arrastrar. Supo jugar con paciencia, elegir los momentos y mantener la presión en los intercambios. Dos sets calcados, 6-4 y 6-4, que reflejan un dominio sin excesos, pero sin fisuras.

Un dato que le coloca entre los grandes

Más allá del pase a la final, hay un dato que refuerza la dimensión de Alcaraz: es ya el tercer jugador en la historia en alcanzar 10 finales de Masters 1000 antes de cumplir los 23 años. Una cifra que le coloca en una élite muy reducida dentro del tenis moderno.

Y no es lo único. Desde el inicio de la temporada 2025, el murciano acumula un balance impresionante sobre tierra batida: 26 victorias y una sola derrota. Números que explican por qué vuelve a ser favorito en este tipo de superficie.

Final con título… y número uno en juego

El partido del domingo no será una final cualquiera. Será un duelo directo entre los dos mejores jugadores del momento. Si Alcaraz gana, consolidará su posición en lo más alto del ranking. Si lo hace Sinner, le arrebatará el número uno.

El italiano llega en un estado de forma impecable. Su victoria ante Zverev fue contundente y confirma que está listo para dar el golpe. El cara a cara promete: potencia, ritmo alto y dos estilos que se conocen bien.