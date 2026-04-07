Muchos se fijan en lo que Carlos Alcaraz escribe al final del partido en Montecarlo: tiene un potente significado

Carlos Alcaraz ha firmado un sólido triunfo frente al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-3 en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo. Era la primera vez de la temporada que jugaba un partido en tierra batida y por eso el inicio fue difícil, además de que Báez se desenvuelve muy bien en tierra.

Sin embargo, el argentino acabó desbordado y fue dominado por Alcaraz durante todo el encuentro. Como acostumbran los tenistas, el ganador del partido suele dejar su firma con rotulador en una pequeña pantalla que estampan delante de la lente de la cámara de televisión.

Alcaraz no suele dejar su firma, sino algún que otro mensaje dependiendo de las circunstancias del momento, como ya ha hecho tras la conquista de un título del Real Madrid, club del que es aficionado. Esta vez ha dejado un breve pero profundo mensaje directo para sus paisanos murcianos.

El mensaje de Alcaraz para Murcia

Alcaraz ha escrito en la pantalla: "¡Feliz Bando de la Huerta, murcianos/as!" Justo debajo, una carita sonriente como suele dibujar casi siempre. A lo que se refiere ha sido a una de las grandes fiestas de la Región de Murcia y ha dado en la diana, ya que se celebra este martes 7 de abril.

Se trata del día grande de las Fiestas de Primavera de Murcia, que de hecho conmemora este año su 175 aniversario. Hacen una exaltación de las tradiciones, la gastronomía y las raíces huertanas de Murcia. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Por la ciudad se instalan "barracas" para degustar platos típicos como el zarangollo, ichirones, paparajotes y embutidos de la región.

"El número uno no está en mi cabeza ahora mismo"

El propio Alcaraz se ha sorprendido con su propio debut de este año en Montecarlo. "Me he sorprendido a mí mismo, el primer partido de cada torneo no es sencillo. Incluso más difícil cuando es en otra superficie y pensar que mi último partido en tierra fue hace casi un año", comentó.

Sobre ser el número 1 del mundo, condición que disputa con su máximo rival, el italiano Jannik Sinner, ha sido tajante: "Tengo que intentar jugar lo mejor que pueda y veremos lo que pasa. El número uno no está en mi cabeza ahora mismo. lo único que quiero es sentirme lo mejor que pueda con mi juego".

Aun así, ha reconocido, debido a todos los puntos que tiene que defender, que "voy a perder el número uno del mundo. No sé si será en este torneo o en el siguiente".