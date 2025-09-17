Antiviolencia propone multas de hasta 6.000 euros a 17 activistas que se manifestaron en La Vuelta

Protestas contra Israel durante la 21ª y última etapa de La Vuelta a España, celebrada en Madrid, el 14 de septiembre de 2025.

La Comisión Estatal Antiviolencia ha acordado proponer una multa a 17 personas por los incidentes ocurridos en diferentes etapas de La Vuelta. Tal y como publica la Cadena SER, estas multas oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros, así como la prohibición del acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses.

Según ha informado este miércoles la Comisión, en un comunicado al que ha tenido acceso la emisora de radio, estos expedientes analizados corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos.

El órgano estatal también ha propuesto este miércoles una sanción de 4.000 euros y la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo durante un año a un aficionado del Real Oviedo acusado de proferir insultos racistas a Vinícius Júnior y a Kylian Mbappé. De acuerdo al diario El País, que también ha tenido acceso al comunicado la infracción se detectó en el minuto 37 del partido, "cuando las cámaras captaron a un varón ubicado en el Fondo Norte del estadio Carlos Tartiere que hacía gestos corporales de imitación de un mono y que fue identificado por la Policía Nacional como miembro de un grupo ultra del equipo local".

