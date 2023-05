Busquets dejará el Barça a final de temporada: "Ha sido un honor, un sueño, un orgullo" 

Hacía días que se rumoreaba que el capitán del Fútbol Club Barcelona, Sergio Busquets, abandonaría el club a final de temporada y hoy por fin se ha confirmado. Ha sido un vídeo publicado en la cuenta oficial del Barça en Twitter el que ha anunciado el fin de una era prolífica.

"Hola culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada en el Barça. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los veía por la tele, siempre soñaba con poder jugar con esta camiseta y en este estadio. Pero la realidad ha superado todo lo que pude soñar. Quien me iba a decir cuando vine como juvenil que podría vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo, el club de mi vida y del que he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador, capitán y poder superar los 700 partidos", comienza diciendo Busquets.

"Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años, pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil creo que ha llegado el momento", continúa el número 5.

Y aprovecha su mensaje para agradecer todos estos años de apoyo: "quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible vivir todo esto desde el primer día hasta el que será el último. Trabajadores del club, fisioterapeutas, utilleros, directivos, entrenadores, staff, analistas, preparadores físicos, y sobre todo a mis compañeros (...) Gracias. También quiero agradecer a los socios y aficionados de todo el mundo, que me han apoyo y dado su cariño durante todo este tiempo. Y como no a mi familia, que siempre me ha apoyado en los momentos buenos y en los no tan buenos, haciendo este camino más especial y sacrificando muchas cosas para acompañarme (...) Ser del Barça es lo mejor que hay", concluye.

Busquets (1988) dejará el club de su vida tras 15 temporadas en el primer equipo. Su contrato finalizaba el próximo mes de junio y ha tomado la decisión de no renovarlo. Comunicó este martes su decisión al resto de la plantilla y a Xavi Hernández, su entrenador actual y compañero de vestuario durante varias temporadas.

Si nada se tuerce, este fin de semana el Barcelona se coronará como campeón de La Liga y puede que el anuncio oficial de la salida del centrocampista se haya adelantado a mitad de semana para no interferir en las fiestas de celebración del título.

¿Rumbo a Arabia Saudí?

Varios medios deportivos apuntan a que el próximo destino del culé de 34 años será Arabia Saudí. Según sus fuentes, tendría ofertas del Al Nassr, equipo en el que sería compañero de Cristiano Ronaldo, y en el Al Hilal, que también querría fichar a su excompañero Leo Messi. También le han tanteado en las ligas de Qatar, de los UAE y en la MLS.