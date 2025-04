Carlo Ancelotti se defiende ante el juez: "Nunca he pensado en defraudar, para mí estaba todo correcto"

Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, ha declarado en el juicio por un presunto fraude fiscal de un millón de euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 que "nunca" pensó en defraudar, afirmando que fue el Real Madrid el que le sugirió una fórmula para cobrar los derechos de imagen que entendía que era "correcta" y con la que el club blanco obtendría ventajas fiscales.

El técnico italiano se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años y nueve meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública. La deuda tributaria ha sido cobrada por la Agencia Tributaria mediante embargo, ascendiendo finalmente a un total de 1.217.958,24 euros, un recargo de apremio de 243.593,71 euros y 47.298,10 por intereses. El fiscal le reclama dos penas de multa que ascienden a un total de 3.186.237 euros.

En las cuestiones previas, el abogado del acusado ha solicitado que se incorpore a las actuaciones un documento en el que consta que Ancelotti dio instrucciones al Real Madrid para proceder al pago del dinero que se le exigía, dado que la Abogacía del Estado discute que ese abono sea voluntario.

En su declaración, el entrenador merengue ha detallado que, cuando llega al equipo del Real Madrid, firmó un contrato federativo en julio de 2013, acordando que un 15% de su salario lo cobraría por derechos de imagen y en el que se hablaba de una sociedad cesionaria para los citados derechos.

A preguntas del fiscal sobre las sociedades creadas para presuntamente eludir a Hacienda el rendimiento por derechos de imagen, ha indicado que siempre ha negociado los contratos al neto y que en este caso, negoció seis millones de euros por temporada. "Yo nunca he dado importancia a los derechos de imagen. Los entrenadores no son tan importantes pero sí los jugadores porque venden camisetas. Me importaba solo cobrar seis neto", ha afirmado.

"Solo me importaba cobrar los seis millones netos por tres años y nunca me di cuenta de que algo no era correcto y no recibí ninguna comunicación de que la Fiscalía me estaba investigando", ha insistido, señalando que ya en 2018, tuvo conocimiento de los hechos por los que se le juzga. "Nunca pensé en defraudar porque nunca me ha pasado", ha aseverado.

Además, ha subrayado que fue el propio Real Madrid el que le sugirió una fórmula para cobrar derechos de imagen, que usaban el resto de futbolistas y que a él le parecía "normal". "Pensaba que era correcto. Me puse en contacto con mi asesor fiscal. Nunca pensé que podría ser un fraude", ha reiterado. A preguntas sobre su intervención en los derechos de imagen, ha apuntado que "no tuvo más participación más allá de lo que hacían mis asesores fiscales".

Durante el interrogatorio de su letrado, el entrenador ha explicado que el Real Madrid le iba a pagar una parte en derechos de imagen y que hizo una cesión de un 50% en este concepto, reiterando que ese tema no es importante para los técnicos.

En la fase testifical, han comparecido los hijos del técnico y su mujer, Mariann Barrena, quien conoció en 2011. En julio de 2013, se trasladan a Madrid al fichar su marido por el equipo merengue y en 2015, cuando se acaba el contrato, regresan a Londres.

"Todo esto de derechos de imagen ha sido muy raro, no es un jugador que venda camisetas, ningún contrato antes de llegar aquí hablaba de derechos de imagen. Mi marido tenía un salario neto y de lo demás no sabía nada", ha señalado su mujer.

Los días que permaneció en España

El entrenador del Real Madrid también ha recibido varias preguntas, de todas las partes -Fiscalía, Abogacía del Estado y defensa-, sobre los días que residió en España en 2015, cuando fue cesado como entrenador del club madrileño en el mes de mayo. El objetivo es determinar si estaba obligado a tributar ante la Hacienda española.

Ancelotti ha sostenido que durante 2015 estuvo solo 155 días en España. Según la normativa española, una persona física tiene que tributar como residente habitual en España cuando permanece en el país más de 183 días durante el año natural. Su mujer ha precisado que se fueron de Madrid a finales de mayo, por la "humillación" del despido, que hace que los aficionados se vuelvan "muy malos".