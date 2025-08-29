Carvajal, Rodrigo y Ferran Torres regresan a la lista de Luis de la Fuente para el Mundial
Se caen por lesión Isco Alarcón, Álex Baena y Samu Omorodion, y por decisión técnica Óscar Mingueza.
Dani Carvajal y Rodri Hernández, dos de los capitanes de la selección española, regresan tras sus graves lesiones de rodilla a una convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente, junto a Ferran Torres, novedades con el estreno de Jesús Rodríguez para los dos primeros partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, contra Bulgaria y Turquía, ambos de visitante.
De la Fuente introduce cuatro novedades en la convocatoria respecto a la que diseñó para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones el pasado junio. Se caen por lesión Isco Alarcón, Álex Baena y Samu Omorodion, y por decisión técnica Óscar Mingueza.
La selección española iniciará su camino al Mundial 2026 el jueves 4 de septiembre, en Sofía ante Bulgaría, y se medirá el domingo 7 de septiembre a Turquía en Konya, ambos encuentros desde las 20:45 horas.
La lista de España para los dos primeros partidos de clasificación al Mundial 2026 la integran:
Porteros:
Unai Simón (Athletic Club)
David Raya (Arsenal/ING)
Álex Remiro (Real Sociedad)
Defensas:
Dani Carvajal (Real Madrid)
Pedro Porro (Tottenham/ING)
Robin Le Normand (Atlético de Madrid)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Dani Vivian (Athletic Club)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Marc Cucurella (Chelsea/ING)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
Centrocampistas
Rodri (Manchester City/ING)
Martín Zubimendi (Arsenal/ING)
Mikel Merino (Arsenal/ING)
Gavi (Barcelona)
Pedri (Barcelona)
Fermín López (Barcelona)
Fabián Ruiz (PSG/FRA)
Delanteros:
Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)
Lamine Yamal (Barcelona)
Nico Williams (Athletic Club)
Dani Olmo (Barcelona)
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
Álvaro Morata (Como/ITA)
Ferran Torres (Barcelona)
Jesús Rodríguez (Como/ITA).