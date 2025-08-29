Carvajal, Rodrigo y Ferran Torres regresan a la lista de Luis de la Fuente para el Mundial

AL KHOR, QATAR - 27 DE NOVIEMBRE: (De izquierda a derecha) la selección española posa para una foto del equipo con Ferran Torres, Marco Asensio, Rodrigo Cascante, José Gaya, Sergio Busquets, el portero Unai Simón, Pedro González, Dani Olmo, Daniel Carvajal, Pablo Gavi y Jordi Alba durante el partido del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre España y Alemania en el estadio Al Bayt el 27 de noviembre de 2022 en Al Khor. Catar. (Foto de Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Dani Carvajal y Rodri Hernández, dos de los capitanes de la selección española, regresan tras sus graves lesiones de rodilla a una convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente, junto a Ferran Torres, novedades con el estreno de Jesús Rodríguez para los dos primeros partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, contra Bulgaria y Turquía, ambos de visitante.

De la Fuente introduce cuatro novedades en la convocatoria respecto a la que diseñó para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones el pasado junio. Se caen por lesión Isco Alarcón, Álex Baena y Samu Omorodion, y por decisión técnica Óscar Mingueza.

La selección española iniciará su camino al Mundial 2026 el jueves 4 de septiembre, en Sofía ante Bulgaría, y se medirá el domingo 7 de septiembre a Turquía en Konya, ambos encuentros desde las 20:45 horas.

La lista de España para los dos primeros partidos de clasificación al Mundial 2026 la integran:

Porteros:

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Real Sociedad)

Defensas:

Dani Carvajal (Real Madrid)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Robin Le Normand (Atlético de Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dani Vivian (Athletic Club)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

Centrocampistas

Rodri (Manchester City/ING)

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Gavi (Barcelona)

Pedri (Barcelona)

Fermín López (Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG/FRA)

Delanteros:

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Lamine Yamal (Barcelona)

Nico Williams (Athletic Club)

Dani Olmo (Barcelona)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Álvaro Morata (Como/ITA)

Ferran Torres (Barcelona)

Jesús Rodríguez (Como/ITA).

