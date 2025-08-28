Sorteo de la Champions League 2025-2026: estos son los rivales de los cinco equipos españoles

Este jueves 28 de agosto se ha celebrado en Mónaco el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Esta temporada participan en la máxima competición europea cinco equipos españoles: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club.

Como ya ocurrió en la última edición de la Champions, el sorteo se ha realizado por medio de un software al que se le han aplicado dos condicionantes: los equipos de un mismo país no pueden enfrentarse entre sí y existe un límite máximo de dos rivales por liga.

Cada equipo ha quedado emparejado con ocho rivales, enfrentándose a cuatro de ellos como local y a los otros cuatro como visitante. Esta ha sido la suerte que han corrido los clubes españoles:

Los rivales del Real Madrid

Como local: Manchester City, Juventus, Olympique de Marsella y Mónaco.

Como visitante: Liverpool, Benfica, Olympiakos y Kairat Almaty.

Los rivales del FC Barcelona

Como local: PSG, Frankfurt, Olympiakos y Copenhague.

Como visitante: Chelsea, Brujas, Slavia Praga y Newscastle.

Los rivales del Atlético de Madrid

Como local: Inter, Eintracht Frankfurt, Bodø/Glimt y Union Saint-Gilloise.

Como visitante: Liverpool, Arsenal, PSV y Galatasaray.

Los rivales del Villarreal

Como local: Manchester City, Juventus, Ajax y Copenhague.

Como visitante: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Tottenham y Pafos.

Los rivales del Athletic Club

Como local: PSG, Arsenal, Sporting Club de Portugal y Qarabag.

Como visitante: Atalanta, Borussia Dortmund, Slavia Praga y Newscastle.