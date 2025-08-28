Sorteo de la Champions League 2025-2026: estos son los rivales de los cinco equipos españoles
Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club ya conocen a los ocho clubes a los que se enfrentarán durante la fase liga de la máxima competición europea.
Este jueves 28 de agosto se ha celebrado en Mónaco el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025-2026. Esta temporada participan en la máxima competición europea cinco equipos españoles: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Club.
Como ya ocurrió en la última edición de la Champions, el sorteo se ha realizado por medio de un software al que se le han aplicado dos condicionantes: los equipos de un mismo país no pueden enfrentarse entre sí y existe un límite máximo de dos rivales por liga.
Cada equipo ha quedado emparejado con ocho rivales, enfrentándose a cuatro de ellos como local y a los otros cuatro como visitante. Esta ha sido la suerte que han corrido los clubes españoles:
Los rivales del Real Madrid
Como local: Manchester City, Juventus, Olympique de Marsella y Mónaco.
Como visitante: Liverpool, Benfica, Olympiakos y Kairat Almaty.
Los rivales del FC Barcelona
Como local: PSG, Frankfurt, Olympiakos y Copenhague.
Como visitante: Chelsea, Brujas, Slavia Praga y Newscastle.
Los rivales del Atlético de Madrid
Como local: Inter, Eintracht Frankfurt, Bodø/Glimt y Union Saint-Gilloise.
Como visitante: Liverpool, Arsenal, PSV y Galatasaray.
Los rivales del Villarreal
Como local: Manchester City, Juventus, Ajax y Copenhague.
Como visitante: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Tottenham y Pafos.
Los rivales del Athletic Club
Como local: PSG, Arsenal, Sporting Club de Portugal y Qarabag.
Como visitante: Atalanta, Borussia Dortmund, Slavia Praga y Newscastle.