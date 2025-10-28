El trabajo estaba hecho: España, a la final de la Nations League sin forzar y con un golazo de Alexia

La mejor noticia es que no hubo grandes noticias. España se ha metido en la final de la Nations League femenina tras imponerse 0-1 en Suecia en la vuelta de unas semifinales que quedaron resueltas en la ida. Si entonces las de Sonia Bermúdez se pasearon con un contundente 4-0, este martes la historia fue algo más gris. Sin necesidad de apretar, un fogonazo de calidad de Alexia Putellas sirvió para redondear la victoria y terminar de llevar a la selección a luchar por un nuevo título.

El relato del partido se consumía a medida que lo hacían los minutos. Suecia, que buscaba algo así como un imposible para remontar la goleada de la ida en Málaga, salió con más convencimiento que entonces. Tampoco era difícil, para ser honestos.

Hubo voluntad, más presión desde la salida del balón española y algo más de presencia ofensiva de las nórdicas sobre el área de Cata Coll. Pero todo ello tampoco implica que la portera mallorquina tuviera que emplearse a fondo.

España, al trantrán fue frenando el entusiasmo sueco, más llenas de ganas que de fútbol. De hecho, superados esos primeros minutos, las ocasiones fueron sucediéndose del lado de la campeona del mundo. Mariona e Irene Paredes, en un remate con todo a favor en jugada de estrategia a balón parado, tuvieron las más claras para romper el 0-0.

El descanso terminó de convencer a las suecas de lo que ya todos daban por lógico, que no podrían protagonizar el milagro de endosarle cuatro goles a esta España. Van dos partidos pero parece que hay una mayor solidez defensiva que en los tiempos recientes de Montse Tomé. El tiempo dirá.

De vuelta al maltrecho césped de Goteborg, la segunda parte mostró la misma historia que lo vivido previamente. Las de Peter Gerhardsson salieron fuertes, intensas, pero sin más armas. Blackstenius, de lo poco reseñable en Málaga, tuvo las más claras de su equipo, especialmente en una contra que se topó con Cata Coll.

Sabedora de que el trabajo estaba hecho, Sonia Bermúdez explotó la vía del banquillo para rotar, dar minutos a las menos habituales... y a las que vienen, como en el caso de la barcelonista Clara Serrajordi, que debutó a sus 17 años. Fue entonces cuando apareció Alexia Putellas, que selló la victoria y la semifinal en el 74' con un genial contrapié en la frontal del área a pase de Claudia Pina.

Ni la relajación española, incluida Cata Coll, permitió a Suecia maquillar el marcador con un gol que, ciertamente, merecieron por insistentes. Que todas las vueltas de semifinales sean igual de grises si el resultado es similar. España vuelve a otra final y vuelve a jugarse la Nations League, esta vez en formato de ida y vuelta. Francia o Alemania serán el último obstáculo.