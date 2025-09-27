Goleada atlética al Real Madrid (5-2): el derbi madrileño se viste de rojiblanco en un partido de infarto

El Atlético de Madrid se ha impuesto contra el Real Madrid en un derbi madrileño de infarto de la séptima jornada de La Liga que se ha disputado este sábado en el Riyadh Air Metropolitano. El Real Madrid buscaba su séptima victoria consecutiva para continuar con el liderazgo en La Liga y así mantener la ventaja de dos puntos que mantiene sobre el Barça. El Atlético, por su parte, encuentra los tres puntos y acaricia los puestos de Champions tras el flojo inicio que ha tenido en este inicio de la competición.

Los rojiblancos se han mostrado aventajado en prácticamente todo el partido. Al igual que en las últimas seis jornadas anteriores, ha tomado el mando del encuentro, tanto en posesión de balón y ahogando las virtudes de su contrincante con una presión alta que forzaba pérdidas. Un gol de Robin Le Normand les puso en ventaja para sostener un plan que no contempló en ningún momento el pasito hacia atrás. Sin embargo, minutos más tarde, el Real Madrid golpeó, como sabe, con una carrera en velocidad de Kylian Mbappé, que acabó con un 1-1 en el marcador. En el minuto 36, la pelota muerta la recogió Mbappé, Vinícius recibió, llegó a línea de fondo tras recortar a su par y Arda Güler, de primeras, se encargó de mandarla a guardar.

A pesar de la ventaja del Real Madrid, los rojiblancos no se han rendido. La Segunda parte ha sido de infarto y con especial ventaja para los de Simeone. En menos de 20 minutos, y gracias a los movimientos de Julián Álvarez, han marcado dos goles. El primero del doblete, en un penalti en el minuto 49 y después de una falta del Real Madrid. El segundo ha llegado diez minutos más tarde, con otro gol del argentino.

No obstante, los jugadores del Real Madrid se han mostrado enchufados al duelo como si del último se tratase. Imperial Llorente en tareas defensivas como tercer central y en ataque como lateral. También, encomiables y brillantes Koke y Barrios en el doble pivote atlético.

Ya en el descuento, con el Madrid volcado buscando recortar distancias, Antoine Griezmann se encargó de finalizar a la perfección un contragolpe ante Courtois para poner el definitivo 5-2, que acaba con el invicto de los de Xabi Alonso. El derbi se queda en el Metropolitano. El equipo rojiblanco recorta a 6 puntos la distancia con el Real Madrid en la clasificación.

Con estos resultados, el Barcelona tiene en su mano convertirse en el nuevo líder de LaLiga EA Sports, en su encuentro en Montjuic ante la Real Sociedad, tras la primera derrota del Real Madrid. El equipo de Xabi Alonso levantó en el primer acto un tanto inicial de Le Normand, con pleno de efectividad en dos tiros a puerta de Kylian Mbappé y Arda Güler, antes de ser igualado en el añadido con un testarazo de Sorloth.

Los blancos han comenzado con una novedad en el once, Jude Bellingham, ya recuperado de su lesión. Los demás jugadores son los que han sido titulares hasta ahora: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Mbappé, y Vinicius. Simeone por su parte apuesta por Oblak, Llorente, Lenglet, Le Normand, Hancko, Giuliano, Barrios, Koke, Nico, Julián Álvarez y Sorloth, tal y como ha recogido el diario El País.

En el terreno puramente deportivo, Simeone ha sufrido las bajas de José María Giménez, Johnny Cardoso y Thiago Almada, mientras Álex Baena ha vuelto. También ha regresado Alex Sörloth después de sanción. Por su parte, el Real Madrid ha presentado las ausencias de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.