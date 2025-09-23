El Ayuntamiento de Barcelona niega al Barça la licencia para celebrar el próximo partido en el Camp Nou

"El Barça - Real Sociedad del próximo 28 de septiembre se jugará en el Camp Nou" aseguraba Joan Laporta a lo medios durante la Gala del Balón de Oro. Pero para desgracia del presidente culé, esto no ocurrirá, debido a que el ayuntamiento de la ciudad condal ha negado la licencia de apertura del estadio al club este martes.

La batalla legal entre el club y el ayuntamiento lleva siendo noticia desde hace varias semanas, ya que mientras que el Barcelona considera que ya ha cumplido con los estándares y protocolos exigidos para la apertura parcial del estadio, que en este primer momento tendrá una capacidad para 27.000 personas, el consistorio ha considerado que todavía no se han cumplido dichos los parámetros.

Desde el club se daba por hecho que este domingo se abrirían las puertas del Camp Nou finalmente, hasta el punto de que durante la mañana de este martes numerosos medios deportivos han asistido al estadio para realizar una visita guiada en la que iban a ver los progresos del estadio durante una jornada de puertas abiertas para la prensa.

Quizá se tratara de una forma de presión para que las institución dieron el visto bueno, aunque finalmente no ha surtido efecto. Desde el ayuntamiento aseguran que comparten "la voluntad del club para que el regreso sea lo antes posible", pero sostienen que deben cumplirse tres consideraciones que, actualmente, parece que no se cumplen.

"Tenemos que garantizar la seguridad de las personas que acudan al estadio, tenemos que velar para que los técnicos puedan trabajar desde el rigor y además pedimos máxima colaboración con el club para que subsanen aquellos requerimientos que ya les hemos trasladado. Daremos la licencia cuando tengamos todas las garantías”, aseguró Laia Bonet, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

Y el impedimento es, según el ayuntamiento, que los problemas son considerados graves. Por un lado, señalan las deficiencias en el recorrido de evacuación en caso de que fuese necesario. Otro tiene que ver con la accesibilidad, la mala señalización de las salidas de emergencia o incluso las escaleras, que se encuentran sin acabar.

Finalmente, el último de los problemas destacados por el consistorio, se centra en la accesibilidad de los vehículos. Además, explican que es fundamental que haya coherencia y correspondencia entre los planes que desde el club adelantaron al ayuntamiento para esta primera fase y su materialización, que por el momento, no se produce.

A partir de ahora, tendrán que subsanarse los errores y fallas que el ayuntamiento ha notificado, volver a revisarlo y una vez que se hayan corregido, se dará luz verde a la reapertura del estadio con 27.000 asistentes. Una vez se termine la primera fase, para conseguir ampliar el aforo a 45.000 personas será necesaria una nueva revisión para entregar la nueva licencia.