El Barça se pasea en las semifinales de la Supercopa y golea por 5-0 al Athletic 

Un cuarto de hora para aniquilar un partido. Es el tiempo que necesitó el Fútbol Club Barcelona para golear, golpear y sentenciar al Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa de España de Fútbol.

El 5-0 muestra el paseo culé en Yeda (Arabia Saudí), salvo unos primeros minutos competidos del equipo bilbaíno. Pero si significativo es el marcador final, aún lo es más que el marcador se abriera en el 21' y en el 37' ya fuera 4-0. Los goles de Ferrán, Fermín, Roony y un estelar Raphinha (que luego haría doblete) dejaron sin historia la segunda parte.

No hubo ni que recurrir al morbo del Lamine Yamal vs. Nico Williams porque ambos fueron suplentes. Llegaron tocados y cuando quisieron saltar al terreno de juego no había nada realmente en juego. O mejor dicho, cuando quiso saltar Yamal, porque Nico ni calentó viendo el marcador.

Yamal, que recibió el calor de la muy peculiar afición saudí en todo momento, sumó unos minutos de rodaje, los de la basura, de cara a la final. Enfrente y con todo resuelto, el Athletic de Bilbao intentó maquillar el varapalo con la misma suerte que todo el resto del partido; o sea, ninguna.

Lo evidenció Unai Gómez, que con todo a favor para anotar el 5-1 la echó fuera. Porque cuando no salen las cosas, no salen para nada.

El Barça espera ya en la final al ganador del 'derbi' madrileño de la segunda semifinal, Real Madrid-Atlético de Madrid, que se disputará el jueves también en Yeda.