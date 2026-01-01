El deporte en 2026: un Mundial 'a lo Trump', unos Juegos diferentes, Carolina en su casa, el 'nuevo' Alcaraz... y el renacido sueño de 'la 33'

Las Campanadas, el Concierto de Año Nuevo con la Marcha Radetzky y los saltos de esquí desde Garmisch-Partenkirchen. Estamos a 1 de enero y no puede faltar el gran clásico deportivo de cada arranque de año. Ni siquiera en una fecha como hoy el deporte deja de ser protagonista del calendario, anticipo de lo que se espera en 2026.

El calendario deportivo de 2026 promete grandes emociones, con el Mundial de fútbol de EEUU, México y Canadá y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Milan-Cortina como grandes eventos. La oferta es infinita, entre mundiales, europeos y competiciones cruciales de cada año, como la Champions League, la NBA y la Euroliga, los Grand Slams tenísticos, las grandes vueltas y 'monumentos' del ciclismo, los majors del golf...

En ese calendario de 2026 hay para todos los gustos, pero sobre todo hay varios eventos deportivos que concentran las atenciones por su especialidad, por su periodicidad, por sus protagonistas o por su importancia de cara al futuro. Aquí te damos unas cuantas citas sobre las que no perder foco este año.

El Open de Australia o todos los ojos sobre Alcaraz

Si hay un deporte que no pare en todo el año bien podría ser el tenis. De enero a diciembre, los torneos se suceden con una lógica que lleva a la extenuación a los tenistas de los circuitos masculino y femenino. Sin apenas tiempo para la desconexión tras las ATP Finals y la Copa Davis, el primer hito del año madruga, el Open de Australia, del 12 de enero al 1 de febrero de 2026. Esto no sería noticia si no fuera porque en el Grand Slam oceánico todas las miradas van a estar centradas en lo que haga, diga y logre Carlos Alcaraz.

Su sorprendente separación deportiva de Juan Carlos Ferrero, quien fuera su gran descubridor y su entrenador hasta ahora pilló desprevenido a casi todos. Desavenencias en la gestión del calendario, en las rutinas de entrenamiento y descanso, las exigencias de un deporte que te obliga a no pisar tu casa semana tras semana terminaron por romper una pareja que por momentos parecía invencible, la de Alcaraz y Ferrero.

Desde finales de año sin el alicantino y ex número 1 del tenis a su lado, el Open de Australia significa para Carlos Alcaraz y para el tenis mucho más que 'otro' grande. Australia puede marcar el nuevo rumbo del actual número 1 del mundo. Hay mucho en juego.

Los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo

El clásico reza que los Juegos Olímpicos (y Paralímpicos) son cada día. Metáforas del esfuerzo aparte, la realidad es que no solo de juegos de verano vive el ser humano. La nieve volverá a reinar en febrero y marzo en unos Juegos que tendrán una innovadora doble sede: Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia). Los JJOO serán del 6 al 22 de febrero, mientras que los JJPP se celebrarán del 6 al 15 de marzo.

No serán unos Juegos más. Por primera vez en mucho tiempo se retoca el programa olímpico con la inclusión de un deporte más, el esquí de montaña —en el que España tiene serias opciones de medalla con Oriol Cardona y Ana Alonso—. Crecerán también las pruebas a celebrar hasta llegar a los 116 eventos con medalla en juego... y lo harán igualmente las de categoría femenina, hasta casi rozar la paridad de participantes masculinos (se calcula un 47% de mujeres entre los cerca de 3.000 participantes, entre ellas el mito 'renacido', Lindsey Vonn).

Lo extradeportivo también cuenta. Si hace meses el COI aseguró que los deportistas israelíes podrían competir sin veto alguno, en el caso de los rusos y bielorrusos estos lo harán bajo bandera neutral, una fórmula ya vivida en París 2024. Más compleja ha sido la cuestión paralímpica, ya que el Comité Paralímpico Internacional validó la presencia de rusos y bielorrusos con sus propios símbolos nacionales. Ante esto, las cuatro federaciones internacionales con deportes en los Juegos vetaron la participación de estos deportistas, una cuestión aún entre recursos y estudios de las autoridades. Queda polémica aún.

La ¿revolución? de la Fórmula 1 y el sueño de 'la 33'

Llevamos tiempo escuchándolo, leyéndolo y, por qué no decirlo, soñándolo. 2026 será el año de la revolución en la F1, según los expertos, en un año que supondrá también la vuelta de Madrid a la Fórmula 1 con el estreno del circuito Madring. Y en ese cambio radical surge un nombre entre los favoritos. Aston Martin, con su motor Honda.

La expectativa conlleva otra ilusión de años y años, volver a ver a Fernando Alonso en lo más alto del podio. La famosa '33' que tuvo cerca varias veces en 2023 y que en los últimos años ha vuelto a parecer imposible, cuando el dominio de Max Verstappen y Red Bull ha caído al fin, en favor de Lando Norris y McLaren.

Fernando Alonso, en el podio del Gran Premio de Brasil de 2023, una de sus mayores exhibiciones al volante RUDY CAREZZEVOLI

Para 2026, los monoplazas de F1 serán más ligeros, más estrechos y más cortos. Sus motores, aunque mantendrán una potencia similar a estos años atrás, de unos 1.000 CV, estarán más sustentados por lo 'eléctrico', que llega a igualarse con la parte de combustible fosil. A nivel aerodinámico, grandes cambios también. Los coches tendrán menos carga aerodinámica aunque será más variable en marcha, con dos modos, los llamados 'X' y 'Z' a disposición del piloto cuando quiera activarlos, a cambio de perder el DRS de estos últimos años, que limitaba mucho las zonas y los momentos en los que poder adelantar.

El Mundial de Fórmula 1 arrancará en Australia el fin de semana del 6 al 8 de marzo. Para entonces los equipos ya habrán mostrado algunas de sus cartas en los test de pretemporada. Será entonces cuando podamos despejar esa incógnita a la que tanta gente se agarra y ver si es real soñar con 'la 33'... o con algo más grande aún dentro de la pista para un Fernando Alonso que sueña con otro hito fuera de la pista, el de ser padre en unos meses.

Europeo de bádminton en Huelva: por y para Carolina Marín

Pocas deportistas lo merecerán más que ella. Porque la campeona olímpica, tres veces mundial y siete europea de bádminton Carolina Marín recibirá algo más que un homenaje en el Europeo de bádminton de Huelva, del 6 al 12 de abril. En casa, en el polideportivo que lleva su nombre y, lo que todos esperamos, con ella entre las participantes.

El dolor aún presente de su lesión en la semifinal de los Juegos Olímpicos de París le llevó a pensar en cortar ahí su camino. Pero se levantó, con la idea firme de volver a las pistas y en ese convencimiento apareció una noticia clave. Huelva sería la sede del Europeo 2026. De nuevo, la llamada de la élite, pero esta vez en su propia casa.

Aún queda para que Carolina Marín regrese a la competición, pero la meta de Huelva 2026 en abril aparece en su calendario. Un evento que, además del homenaje, buscará volver a poner el nombre de Huelva y España en la cúspide del bádminton continental. Lo que parecía imposible y una joven logró allá por 2014.

El Mundial de fútbol más grande de la historia... para orgullo de Trump

Llegó el momento soñado para millones de fanáticos de la redonda. Como cada cuatro años, el planeta volverá a girar alrededor de una pelota. Será por el Mundial de fútbol de EEUU, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Será, también, el Mundial más grande de la historia, con 104 partidos y 48 equipos clasificados por primera vez en casi un siglo de torneo.

Luis de la Fuente se ajusta las gafas en una rueda de prensa. (Photo By Photogenic/Claudia Alba/Europa Press via Getty Images) Europa Press via Getty Images

El Mundial de EEUU, México y Canadá será, como soñaba Trump, un evento a lo grande... que él mismo no ha dudado en convertir en una baza a su favor. Ya lo hizo en la gala del sorteo de grupos, Premio de la Paz de la FIFA incluido, y siempre con el ruido de que todo se haga a su gusto.

Deportivamente hablando, España puede soñar en grande. La selección de Luis de la Fuente llega como gran favorita, al menos como una de las grandísimas favoritas para llevarse el Mundial y conseguir su segunda estrella. 16 años después del título de Sudáfrica 2010 y con una generación a rebosar de talento, hay motivos para la esperanza. No en vano, el equipo de los Pedri, Lamine, Nico Williams, Fabián, Cucurella... es la vigente campeona de la Eurocopa.

Enfrente, los clásicos. La Argentina de Messi en lo que ya sí o sí será su último Mundial, la Francia de Mbappé... y un puñado de aspirantes por calidad, tradición o esperanzas por las nuevas generaciones. Alemania, Brasil, la Portugal del también saliente CR7, Inglaterra... Sea quien sea, el camino se antoja largo y fascinante.

Tadej Pogacar y el Tour de Francia: ¿directo al 'club de los 5'?

Decir ciclismo en los últimos años es decir Tadej Pogacar. El extraordinario ciclista esloveno del UAE-Team ha sido el dominador absoluto de las temporadas recientes. Ganador de prácticamente todo lo que se ha propuesto, a Pogacar se le presenta una oportunidad de hacer aún más historia en 2026: sumarse al club de las cinco victorias en el Tour de Francia, que se celebrará del 4 al 26 de julio.

Tadej Pogacar, con su ya clásico 'maillot amarillo' de líder del Tour de Francia Dario Belingheri/ vía Getty Images

En el ciclismo la historia pesa mucho. Y asumida ya la comparación entre Eddy Meckx y Tadej Pogacar en la batalla por ver quién ha sido el mejor de la historia —a los puntos aún tiene margen 'el caníbal'—, el esloveno afronta 2026 con el objetivo de igualarse con el propio Merckx, a Anquetil, a Hinault y a Indurain como ganador de cinco Tours (al margen quedan los siete triunfos con asterisco y posteriormente anulados de Lance Armstrong).

Ambicioso, el Tour de Francia no será el objetivo único de Pogacar en 2026. Sus ansias miran primero a dos de las pocas conquistas que le restan, los 'monumentos' Milán-San Remo (21 de marzo) y París-Roubaix (12 de abril). Solo a partir de ahí, el número 1 del ciclismo desde hace años conectará el 'modo Tour' para intentar llevar su leyenda a una categoría aún mayor. Será, sin duda, uno de los momentos de la temporada deportiva en un duelo que se espera salvaje contra Jonas Vingegaard y veremos si contra Remco Evenepoel o alguien más.

El atletismo se reinventa: nace el Mundial 'Ultimate'

El verdadero deporte rey también vive su propia revolución. La tradición convive con un modelo novedoso, la creación del primer Mundial 'Ultimate', que se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026 en Budapest. Para los ajenos a este mundillo se les podría explicar como un 'mundial de campeones'.

Un evento exprés de apenas tres sesiones, de unas tres horas cada una de ellas, y en un formato mucho más reducido de lo que son los mundiales convencionales de atletismo. En la búsqueda del 'aquí y ahora' que tanto está marcando el deporte en la actualidad, World Athletics ha pensado un modelo minimalista en el que los mejores se medirán entre sí con una muy rica bolsa de premios para los vencedores.

En cada prueba participarán entre 8 y 16 atletas, elegidos entre los campeones del mundo en Tokio 2025, los oros olímpicos de París 2024, los ganadores de la Diamond League 2026 y los líderes del ranking de este año. O sea, la creme de la creme de las carreras, lanzamientos y saltos. En un programa tan compactado, evidentemente no todas las pruebas entran. No habrá marcha —siempre tan maltratada—, ni maratón, ni 10.000 metros lisos. Tampoco habrá lanzamiento de peso ni triple salto para hombres, mientras que los relevos 4x100 y 4x400 serán únicamente en formato mixto.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud: el mañana empieza hoy

No es solo una frase hecha. Los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) son el campo de entrenamiento del Comité Olímpico Internacional para decidir el rumbo futuro de los Juegos Olímpicos. En apenas 16 años de historia (la primera edición fue en 2010 en Singapur), este escenario de cantera ha servido para testar la viabilidad de varios deportes hoy ya parte del programa de los Juegos.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud se celebrarán en Dakar (Senegal) del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026. Será la primera vez que África acoja un evento de este tipo... y puede dar pistas de los planes del COI a medio y largo plazo con el continente africano como posible sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Quizás hoy no conozcas a la inmensa mayoría de los nombres que triunfarán en los JOJ de Dakar 2026, pero muchos de ellos serán mañana las grandes estrellas mundiales del deporte. Y quizás los deportes que hoy son novedades en este festival de la cantera marquen mañana el ritmo del deporte. Habrá que estar atentos al futuro de disciplinas como el balonmano playa, el fútbol sala o el wushu.