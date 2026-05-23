El FC Barcelona femenino golea al OL Lyonnes en la final de la Champions League femenina por 4-0 con un doblete de Ewa Pajor

La delantera polaca del Barcelona Ewa Pajor celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y Olympique de Lyon.

El FC Barcelona ha ganado su cuarta Champions League femenina al vencer al OL Lyonnes por 4 goles a 0, con doblete de Pajor y el gol al filo del final de Paralluelo más otro de Salma en el descuento. Los dos grandes equipos dominadores del fútbol femenino se encontraban de nuevo en una final, la séptima y sexta consecutiva de las azulgranas y la duodécima del cuadro francés. El conjunto galo tenía una ventaja de 2-1 en sus duelos directos en finales de Champions, con lo que igualó el casillero head to head. Eso sí, las francesas siguen dominando con el doble de títulos, ocho.

La final arrancaba con todo lo que se esperaba: presión salvaje, ocasiones clarísimas, miedo al error y un ritmo absolutamente frenético.

Durante buena parte de la primera media hora, el conjunto francés había sido claramente superior en intensidad y presión, obligando a las azulgranas a jugar incómodas y muy lejos del dominio habitual de posesión que suele imponer el equipo de Jonatan Giráldez.

Pajor perdona dos clarísimas

La gran protagonista ofensiva del Barça en este inicio estaba siendo Ewa Pajor. Y también la gran sensación de oportunidad desperdiciada. Primero, tras un espectacular pase de Alexia Putellas que dejó sola a la delantera polaca dentro del área. Su disparo salió desviado cuando parecía medio gol.

Después llegó otra aún más clara. Pajor aprovechó una mala salida de Christiane Endler y probó una vaselina desde fuera del área que terminó golpeando el lateral de la red. Dos avisos muy serios del Barça… pero sin premio.

Otra gran ocasión azulgrana llevó la firma de Alexia. La jugada nació en la derecha, donde Caroline Graham Hansen está siendo prácticamente el único escape ofensivo estable del Barça.

El Lyon aprieta y asfixia, y un gol anulado

Porque el gran problema del Barça está siendo el centro del campo. El Lyon está presionando altísimo y no deja respirar. Las francesas recuperaban rápido, cortaban líneas de pase y obligaban constantemente a intervenir a Cata Coll, que ya había tenido que salir varias veces a despejar balones largos buscando a Kadidiatou Diani Brand y compañía.

Las azulgranas apenas conseguían enlazar posesiones largas. El momento de máxima tensión llegó en el minuto 14. Falta lateral botada por Selma Bacha, remate de Wendie Renard, paradón de Cata Coll… y el rechace terminó dentro de la portería tras el remate de Heaps. El Lyon celebró el gol, pero el VAR anuló finalmente la acción por fuera de juego.

La primera parte siguió la tónica, con un Barça sufriendo en defensa, hasta el punto de salvar un gol en el 41 gracias al paradón de Cata. Aun así, el 0-0 inicial era una gran noticia, con cero disparos entre palos de las azulgranas por dos de las francesas.

El FC Barcelona reacciona, y de qué manera

Salió mejor el Barcelona en la segunda mitad, moviendo más rápido el balón, rectificando errores de la primera parte, lo que hizo que el partido cambiara radicalmente, hasta el punto de que en el minuto 70 ya ganaban por 2-0, con doblete de Ewa Pajor. Sumaba 11 goles en esta edición de la Champions.

El Lyon había avisado un par de veces en el 0-0 y en el 1-0 del minuto 55, pero las azulgrana era un equipo más dinámico e incisivo y pronto se tradujo en goles.

El Lyon no parecía con mucha fe de remontar, y aunque tuvo una ocasión clara al poco del segundo gol, fue el Barcelona quien tenía más cerca el 3-0, y finalmente llegó el 90 con un zurdazo de Paralluelo y otro gol en el descuento de Salma. El marcador ya no se movió del 4-0 y las de Pere Romeu eran de nuevo reinas de Europa, tras su último título en 2024 al ganar también al Lyon en Bilbao.