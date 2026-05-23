Golpe a la inteligencia artificial: los vecinos de una ciudad de 28.000 habitantes se plantan y bloquean un macrocentro de datos de 1,4 gigavatios por su impacto ambiental y en el bienestar

Los centros de datos no son una novedad para nuestra sociedad. Desde hace años se han construido este tipo de instalaciones en diversos puntos del planeta. Cabe recordar que dichas infraestructuras son claves para el óptimo funcionamiento del internet, los servicios en la nube y las redes de telecomunicaciones.

Con el auge de la inteligencia artificial (IA), estos inmuebles han cobrado una relevancia significativa. En búsqueda de impulsar al máximo sus productos, los gigantes de la industria tecnológica, tales como OpenAI, Anthropic, entre otras empresas, se han volcado hacia la construcción de los centros de datos.

No obstante, no todos están de acuerdo con el desarrollo de estas infraestructuras. A tal punto que ya se han tomado acciones al respecto. Un claro ejemplo de ello es la reciente ordenanza por parte de la Junta de Comisionados de Millville, una ciudad al sur del estado de Nueva Jersey.

El dictamen de la Junta de Comisionados de Millville

Tras reunirse el pasado martes 19 de mayo, el comité tomó la decisión de considerar a los centros de datos como obras “perjudiciales para la salud, seguridad y el bienestar público”; así lo informa el diario local, Business Insider, a través de uno de sus más recientes artículos.

En este sentido, se paralizó el proyecto del campus de energía y centro de datos de Millville. El cual habría tenido una capacidad de 1,4 gigavatios y una extensión superior a los de 24.000 metros cuadrados.

Conforme apunta el mismo medio, gran parte de la población norteamericana se manifiesta en contra de estas edificaciones. El agotamiento de sus reservas de agua, el aumento de las facturas de servicios públicos y el ruido molesto son algunos de los factores que preocupan a los ciudadanos estadounidenses con relación a los centros de datos.

La Climate Revolution Action Network, una organización ambiental sin ánimo de lucro con sede en Nueva Jersey, explica que pasó meses planificando junto a los residentes para oponerse al centro de datos de Millville.

“Esta es una coalición ganadora y algo que necesitamos ver más a menudo en todo el país”, dijo Kayleigh Henry, una de las líderes del grupo. “Estas corporaciones quizás tengan más dinero que nosotros, pero no son rival para la gente que alza la voz y se hace oír”, sentencia.