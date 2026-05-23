Brian, estadounidense afincado en España: "En EEUU nos hacen ver el racismo como si fuera así en todo el mundo, pero he aprendido que no es el caso"

"Piensan que no sabemos nada del resto del mundo. Que somos creídos, que podemos ser irrespetuosos con otras culturas. Y todo eso es verdad... por desgracia", confiesa Brian, en referencia a la percepción de los españoles sobre los extrangeros. En un vídeo en YouTube, Claire Quinn habla con cuatro estadounidenses que han llegado a España para quedarse.

"En Estados Unidos crecemos escuchando que vivimos en el mejor país del mundo. Pero cuando te vas a vivir fuera, tu forma de ver el país cambia mucho", reconoce la estadounidense en su publicación, que ha alcanzado más de 38.500 visualizaciones. "Después de siete años en España, siento que tengo una perspectiva completamente diferente", asume.

Quinn pregunta a Brian cómo suelen reaccionar los españoles cuando dice que viene de Estados Unidos: siempre se disculpan: "Ah.. Lo siento". "Pero no solo porque sea estadounidense, sino porque soy negro y estadounidense", explica. "Entonces ya saben que probablemente lo he tenido el doble de difícil, y me dicen cosas como 'lo siento mucho".

Sobre los españoles agrega que "han sido muy amables conmigo porque empatizan. Dicen 'has tenido que pasarlo mal... ahora estás aquí, así que disfruta, relájate, no te preocupes tanto".

Al ser preguntado si en España ha experimentado racismo en algún momento, asegura que "no, no he sufrido racismo. En general, todo el mundo ha sido muy acogedor conmigo". "Viajando por Europa me he dado cuenta que el racismo en EEUU no es igual que en otros sitios. En EEUU te hacen pensar que el racismo es ásí en todo el mundo, pero he visto que no es el caso".

En España, lo define como "curiosidad". "Creo que tiene más que ver con de dónde eres que con el color de piel". De hecho, asegura que la gente española es "abierta y curiosa". Le preguntan: "¿Qué haces aquí? ¿Cómo has acabado aquí? ¿Por qué en España?", explica. "Quieren conocerme más".

Él cuenta en su conversación que llegó desde Nueva York, "la mejor ciudad del mundo", a Madrid, por amor. "Basicamente mi mujer me lió. Ella es española y cuando empezamos a salir me dijo 'me quedan solo unos días en EEUU y tienes que saber que me voy a jubilar en España", explica. "Mi reacción fue: 'si ahí no hay nada'. Fue un comienzo bastante malo para la relación", bromea. Ahora, lleva más de dos años viviendo en el país y dice que "me encanta españa, me esta gustando todo".