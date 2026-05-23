Adiós al móvil: los jóvenes están pagando a personas de todo el mundo por recibir cartas escritas a mano en un paso más en la vuelta a lo analógico

En plena era de las notificaciones constantes, los vídeos de pocos segundos y la hiperconexión digital, cada vez más jóvenes buscan evadirse de esto y volver a las costumbres de antes donde no había una saturación de estímulos y la inmediatez no estaba tan al alcance.

Cada vez más jóvenes pagan el móvil por un momento para esperar una carta escrita a mano. Y es que esta costumbre de un pasado no muy lejano se ha convertido en una tendencia entre los miembros de la Generación Z y Milleninials, que pagan suscripciones mensuales para recibir cartas escritas a mano desde distintos puntos del mundo.

La fiebre por los llamados "clubes de correo postal" está creciendo rápidamente. Según datos de Google Trends, las búsquedas relacionadas con "club de correo postal" aumentaron un 700 % en el último año, mientras que Pinterest registró un incremento del 245 % en las búsquedas sobre ideas para correo postal y un 125 % en las relacionadas con cartas escritas a mano.

El cansancio digital impulsa la tendencia

Detrás del fenómeno existe un rechazo creciente hacia el consumo constante de redes sociales y contenido inmediato. Muchos jóvenes buscan actividades más lentas y tangibles que les permitan desconectar del ritmo digital y recuperar experiencias físicas.

La tendencia encaja con el auge de otros hobbies analógicos como el crochet, la lectura en papel, los teléfonos plegables o la fotografía instantánea. "Simplemente publicas contenido constantemente y nunca conectas realmente con nadie", reconoce Giorgetta sobre su etapa como influencer según recoge Business Insider. Ahora, asegura que escribir cartas y preparar cada envío a mano le resulta mucho más personal y creativo.

Una comunidad global del correo tradicional

Más allá de la nostalgia, estos clubes también están funcionando como espacios de conexión emocional y comunidad. Uno de los casos más llamativos es el de Hannah Gustafson, una joven de Texas que creó primero un pequeño mercado local y después trasladó esa experiencia al formato postal con "The Tiny Post".

Actualmente cuenta con más de 5.000 suscriptores repartidos entre Estados Unidos, España, Francia, Irlanda, México o Australia. Sus cartas incluyen recetas, ilustraciones, listas de reproducción, sugerencias para escribir diarios personales y pequeños regalos sorpresa. Además, algunos envíos contienen códigos para conectar a personas de distintos países como amigos por correspondencia.

Dejar el teléfono para abrirlo

Muchos suscriptores aseguran que esta rutina ha cambiado incluso su relación con la tecnología. Katie Shaffer, una ecografista de Houston, afirma que desde que se unió al club redujo su tiempo frente a la pantalla un 75 %.

Ya no pasa horas navegando sin rumbo, ahora hace crochet, pinta y escribe cartas, según explica. Otros destacan la emoción de esperar algo físico en un mundo dominado por la inmediatez.