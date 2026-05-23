En el descuento: Riquelme logra el 'sí' de Andbank y firma el aval bancario para presentarse a las elecciones del Real Madrid

En el tiempo de descuento. Enrique Riquelme, el presidente de Cox, ha obtenido el 'sí' de el banco Andbank para obtener un aval por 193 millones de euros, según han indicado fuentes financieras al diario El País, y se dispone a presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid.

El empresario alicantino tiene hasta las 23.59 horas de este sábado para registrar su candidatura y debía cumplir con este aval, según aparece fijado en la normativa del club blanco.

La operación permite a Riquelme formalizar su entrada en la carrera electoral y convertirse en el primer aspirante con capacidad financiera real para intentar disputar el control del club a Florentino Pérez en muchos años.

El obstáculo más difícil: conseguir el aval

Los estatutos del Real Madrid obligan a cualquier candidato a presentar un aval equivalente al 15% del presupuesto del club.

Eso convierte el proceso electoral madridista en uno de los más restrictivos del fútbol europeo. Actualmente, como hemos visto, esa cifra ronda los 193 millones de euros.

No basta además con demostrar patrimonio: el aval debe estar emitido por una entidad financiera registrada oficialmente ante el Banco de España. Ese requisito explica por qué durante semanas la candidatura de Riquelme estuvo prácticamente bloqueada.

Santander y BBVA dijeron no

El principal problema del empresario fue encontrar una entidad española dispuesta a asumir la operación. Según las informaciones conocidas, tanto Banco Santander como BBVA rechazaron participar en el aval, pese a haber colaborado previamente con Cox en distintas operaciones financieras.

La situación resultaba especialmente llamativa porque ambas entidades habían participado hace pocos meses en la financiación de la compra por parte de Cox de activos de Iberdrola en México mediante un crédito de 4.000 millones de euros.

La clave: Andbank y las garantías internacionales

La situación terminó desbloqueándose con la filial española de Andbank. Aunque la matriz última del grupo es andorrana, la entidad dispone de ficha bancaria en España, lo que permite cumplir formalmente las exigencias electorales del Real Madrid.

Las negociaciones se aceleraron especialmente durante las últimas 24 horas. Según fuentes financieras, Andbank exigió garantías cruzadas adicionales procedentes de otras entidades internacionales donde Riquelme deposita parte de su patrimonio personal. Entre esos apoyos aparece Scotiabank.

El patrimonio de Riquelme, detrás del aval

El principal respaldo económico del empresario es su participación en Cox. Riquelme controla aproximadamente el 65% de la compañía, cuya valoración bursátil ronda actualmente los 1.100 millones de euros. Eso sitúa el valor aproximado de su participación cerca de los 700 millones.

Sin embargo, convertir ese patrimonio empresarial en garantías bancarias inmediatas no era sencillo, especialmente por el tamaño del aval exigido por el Real Madrid.