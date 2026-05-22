El Real Madrid se mete en la final de la Euroliga tras vencer al Valencia Basket en una semifinal para el recuerdo

El Real Madrid de baloncesto está de vuelta en la final de la Final Four de la Euroliga. El equipo de Sergio Scariolo se ha impuesto al Valencia Basket en una electrizante, por momentos de récord, semifinal. Solo queda el último y más difícil reto, el Olympiacos... y en Atenas.

No hubo un segundo de respiro, aunque el Madrid consiguió manejarse siempre en márgenes favorables hasta rematar el 90-105 final gracias a un juego muy coral con actuaciones brillantes de Mario Hezonja, Andrés Feliz, Gaby Deck, Trey Lyles y Theo Maledon, todos ellos por encima de los 10 puntos y con incidencia en múltiples facetas en ambos lados de la pista.

La victoria del Real Madrid es, no obstante, agridulce. Porque a las bajas claves de Eddy Tavares y Alex Len, las dos torres del equipo, se les puede sumar la de Usman Garuba, que se tuvo que retirar muy dolido y sin poder apoyar siquiera el pie en lo que muchos temen sea una nueva rotura de su tendón de Aquiles, que ya se rompió años atrás.

Pese a la ausencia de pivots, los de Scariolo han logrado imponer su físico con el juego de '4' fuertes como Hezonja, Deck o Lyles, más los minutos de Garuba, para dominar en el rebote en ataque, permitiendo segundas acciones que han resultado claves. Casi tanto como el acierto desde la línea de triple, especialmente en una primera mitad de escándalo y sellada con el 56-62 a favor del Real Madrid.

Hasta aquí llega el camino del Valencia Basket, que ha hecho historia con su debut en la Final Four de Euroliga tras remontar a los grandes favoritos, el Panathinaikos que, además, celebraba la fase clave en su campo. Sin duda, una gesta que abre un nuevo camino para los de Pedro Martínez.

A falta de confirmarse la gravedad de la lesión, el Madrid puede verse sin verdaderos pívots para el gran partido de la temporada. El reto máximo para un Sergio Scariolo que regresó al Madrid este verano con el deseo de verse luchando por una Euroliga. Ya está en el momento clave, una final en la que ya esperaba el 'semilocal' Olympiacos (por ser en la cancha del Panathinaikos), tras imponerse con claridad al Fenerbahçe turco.