El portero español del Inter de Milán, Josep Martínez, atropella accidentalmente a un anciano que murió en el acto

Josep Martínez, portero del Inter de Milán, observa durante el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/26 entre el Inter de Milán y el SK Slavia Praha.

El futbolista español Josep Martínez, portero del Inter de Milán, se ha visto involucrado este martes en un trágico accidente de tráfico en el que ha perdido la vida un hombre de 81 años que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 9:40 de la mañana (8:40 GMT) en el municipio de Fenegrò, provincia de Como, cuando el jugador valenciano se dirigía al centro de entrenamiento del club interista. Según los medios locales, el anciano invadió repentinamente la calzada, posiblemente tras sufrir un desmayo o un ataque cardíaco, y fue alcanzado por el vehículo que conducía el portero.

A pesar de que Martínez, de 27 años, intentó socorrer a la víctima, nada pudo hacerse para salvarle la vida, informa La Repubblica. Los equipos de emergencia que acudieron al lugar, incluyendo un helicóptero, una ambulancia y efectivos de los Carabineros, confirmaron el fallecimiento del hombre pocos minutos después.

Tras conocerse la noticia, el Inter de Milán ha emitido un breve comunicado en el que ha anunciado la suspensión de la rueda de prensa prevista para las 14:00 horas (13.00 GMT), que iba a ofrecer el técnico del primer equipo, Cristian Chivu, antes del partido que disputará mañana el equipo contra la Fiorentina.

El caso está siendo investigado por los Carabinieri de Cantù, quienes trabajan en la reconstrucción detallada del accidente. Se analizarán las condiciones de la carretera, la visibilidad, la velocidad del vehículo y la trayectoria del peatón para esclarecer lo ocurrido. Las primeras hipótesis apuntan a que el anciano perdió el conocimiento antes de invadir la vía, lo que podría eximir de responsabilidad penal al futbolista si se confirma que no actuó con negligencia.

Nacido en Alzira (Valencia) el 27 de mayo de 1998, Josep Martínez Riera se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona y UD Las Palmas, con quien debutó en el fútbol profesional antes de dar el salto al RB Leipzig alemán. En 2023 fichó por el Inter de Milán, donde ejerce como portero suplente del primer equipo.