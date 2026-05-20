Enrique Riquelme sube una marcha más contra Florentino: "Pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque viene la privatización"

Como si de una final de Champions se tratara. El presidente ejecutivo del Grupo Cox, Enrique Riquelme, ha subido una marcha más contra Florentino Pérez y ha acusado a la actual dirección del Real Madrid de llevar al club blanco al camino de la privatización.

Desde el VII Foro Internacional del medio económico Expansión, el empresario ha asegurado que "pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque viene la privatización, o eso es lo que se anuncia".

"Pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque viene la privatización, o eso es lo que se anuncia. Tenemos una obligación ética y moral los que no estamos de acuerdo con esa privatización de que el Real Madrid siga siendo de sus socios, que tenga un lugar más especial para esos socios", ha explicado.

Su candidatura

Lejos de confirmar su candidatura, Enrique Riquelme ha asegurado que él tenía un proyecto "para 2028", pero que su objetivo es el de hacer "algo ilusionante" en el "poco plazo que hay para llegar hasta el sábado".

En declaraciones a los medios de comunicación ha señalado que "mañana jueves tenemos que escribir a la Junta Electoral, como dicen las normas, dos días antes de que acabe el plazo". "Mañana los equipos mandarán todo a esa Junta Electoral y luego habrá que ver si damos el paso el sábado. Agotaremos nuestro tiempo para decidir", ha razonado.

"Tenemos una responsabilidad como socios del Real Madrid. Se habla de transparencia, de democracia, y creemos que es momento, si logramos deportivamente algo ilusionante, de proponer un proyecto. Al socio le hemos escuchado estos días, hay muchas cosas que hemos escuchado. Tenemos un proyecto que llevamos muchos años preparando, superilusionante, transformador", ha reiterado.

Enrique Riquelme también ha defendido que todavía no puede dar nombres sobre posibles fichajes en el caso de salir elegido presidente. "Una serie de jugadores ilusionantes no se cierra en cinco días. Nombres no puedo dar, porque sería meter a la gente en un conflicto innecesario, hay gente que está en otros equipos, pero tenemos un proyecto tremendamente ilusionante también en el ámbito deportivo", ha añadido.

El rival de Florentino Pérez, al que el presidente del Real Madrid se ha referido a él como "ese señor con acento mexicano", tiene hasta este sábado para formalizar su candidatura de forma oficial. Desde el anuncio de las elecciones y, según los estatutos del club, cualquier candidato dispone de 10 días, en este caso hasta el 23 de mayo, para presentar sus respectivas candidaturas.