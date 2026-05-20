Unai Emery es Mister Europa League: el entrenador español hace campeón al Aston Villa y amplía su leyenda con su quinta corona

El señor Europa League ahora también es Mister Europa League. Unai Emery ha logrado su quinto trofeo continental tras la victoria de su Aston Villa por 0-3 ante el Friburgo en la final disputada en Estambul.

El técnico español consigue ampliar su legendario palmarés de un modo incontestable. Porque si ya nadie le podía igualar con cuatro títulos, el repóker de Europa Leagues le sitúa entre los más grandes entrenadores de la historia del fútbol.

Y de paso, reverdece los laureles del Aston Villa, que llevaba sin alzar una copa desde 1996 (si obviamos la Intertoto de 2001). Un éxito que también toca de lleno a Pau Torres, unido a su mister hoy y en aquella mítica final del 2021 con el Villarreal.

Primero llegaron tres trofeos con el Sevilla, del tirón entre 2014, 2015 y 2016; luego vino la gran conquista del Villarreal en 2021 —inolvidable la resolución con el intercambio de penaltis entre Rulli y De Gea— y un lustro después su quinto éxito, esta vez con los villanos de Birmingham, a los que dirige desde octubre de 2022. El palmarés ya sería envidiable, pero toca sumarle los siete títulos, todos en clave nacional, de su corta etapa como entrenador del PSG.

La historia es toda para Unai Emery, porque la de la final en el Beşiktas Park de Estambul dio para poco. El lógico intercambio de ocasiones, cautelas y minutos de tanteo se fue al traste cerca del descanso y con una jugada de pizarra made in Emery. En el 40', un córner estratégico del Aston Villa sirvió para que Tielemans abriera el marcador. En el descuento, el segundo y definitivo golpe, con un latigazo de Buendía.

El partido se ponía absolutamente a favor de los ingleses, que no tardaron en remachar al Friburgo alemán con el tercer tanto, obra de Rogers en el 57', a pase del omnipresente Buendía. La media hora restante, prácticamente sobró y estuvo más cerca el 0-4 que una posible reacción alemana, que apenas dio oportunidad para un par de highlights del siempre dispuesto a hacerse notar 'Dibu' Martínez.

El descuento fue de cortesía y Estambul se empapó de la pasión de Unai Emery y los suyos. Este año la Europa League vuelve a tener 'sabor' español.