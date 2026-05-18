Fermín se pierde el Mundial por una fractura en el pie

El jugador del FC Barcelona Fermín López sufre una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y deberá pasar por quirófano, según informó este lunes el club blaugrana, en una lesión que le coloca en una situación muy complicada de cara al próximo Mundial.

El centrocampista ofensivo andaluz fue sustituido al descanso del partido disputado este domingo ante el Real Betis Balompié (3-1) en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la penúltima jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, tras sufrir molestias en la primera mitad.

Tras las pruebas médicas realizadas, el club confirmó que el jugador presenta una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y que será sometido a tratamiento quirúrgico en los próximos días.

A la espera de saber los plazos

A la espera de conocer los plazos exactos de recuperación, la lesión complica de forma notable su disponibilidad para el Mundial, al tratarse de una dolencia que suele requerir un periodo de baja prolongado, mínimo de un mes o mes y medio en función de la lesión.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece el lunes 25 de mayo la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Un anuncio que tendrá lugar en el Espacio Movistar del Edificio Telefónica de Madrid, y cuando se verá si Fermín podrá estar o no, aunque sea en parte, en ese Mundial que arranca el 11 de junio.

No obstante, la concentración de la selección española, que jugará un amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio antes del debut del lunes 15 ante Cabo Verde en Atlanta (USA), dará comienzo el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.