Alcaraz renuncia también a Wimbledon por su lesión: "Aún no estoy listo"

Carlos Alcaraz se perderá también Wimbledon por su lesión en la muñeca derecha. El tenista murciano ha confirmado que aunque su recuperación "va por buen camino", aún "no está listo" para volver a las pistas.

Y tras ser baja obligada de Roland Garros y otros torneos, tendrá que renunciar al siguiente Grand Slam junto con Queen's, torneo preparatorio de la temporada de hierba, que arrancará a mediados de junio.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", ha escrito Alcaraz en su cuenta de X.

Con este anuncio, su regreso se pospone, al menos, hasta mediados de julio, lo que implicará un parón de, al menos, tres meses en un tramo crucial de la temporada. En el calendario de Carlos Alcaraz han desaparecido de golpe los Masters 1.000 de Madrid y Roma, el ATP 500 de Queen's y especialmente los 'grandes' de Roland Garros y Wimbledon.

Alcaraz, que sufrió la lesión en la muñeca derecha durante su primer partido en el Conde de Godó, tuvo que retirarse del torneo barcelonés en un primer momento para tratar de salvar la temporada de tierra batida.

Sin embargo, la gravedad de su problema a mediados de abril le obligó a usar una férula, que llevó también en la gala de los Premios Laureus, celebrados en Madrid y donde fue reconocido como mejor deportista masculino de 2025. Ahí adelantó lo que confirmaría poco después, su renuncia a Roland Garros para tratar de recuperarse con tiempo.

Los plazos se han alargado y por ahora obligan a descartar las citas de Queen's y especialmente de Wimbledon, torneo que ya ha ganado dos veces (2023 y 2024) y donde fue finalista en 2025.

Su obligada baja en el grand slam inglés supone un golpe a la temporada y a su lucha por el primer puesto del ranking ATP, en el que permanece como número dos a la espera de Roland Garros, y cada vez a más distancia del ahora indiscutido número 1, el italiano Jannik Sinner.