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Alcaraz renuncia también a Wimbledon por su lesión: "Aún no estoy listo"

Anuncia que "va mejor" pero aún le queda camino por delante en su recuperación tras perderse Roland Garros. Será baja igualmente en Queen's. Sumará al menos tres meses fuera del circuito.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Carlos Alcaraz, en Wimbledon, en 2025
Carlos Alcaraz, en Wimbledon, en 2025Getty Images

Carlos Alcaraz se perderá también Wimbledon por su lesión en la muñeca derecha. El tenista murciano ha confirmado que aunque su recuperación "va por buen camino", aún "no está listo" para volver a las pistas

Y tras ser baja obligada de Roland Garros y otros torneos, tendrá que renunciar al siguiente Grand Slam junto con Queen's, torneo preparatorio de la temporada de hierba, que arrancará a mediados de junio. 

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", ha escrito Alcaraz en su cuenta de X. 

Con este anuncio, su regreso se pospone, al menos, hasta mediados de julio, lo que implicará un parón de, al menos, tres meses en un tramo crucial de la temporada. En el calendario de Carlos Alcaraz han desaparecido de golpe los Masters 1.000 de Madrid y Roma, el ATP 500 de Queen's y especialmente los 'grandes' de Roland Garros y Wimbledon.

Alcaraz, que sufrió la lesión en la muñeca derecha durante su primer partido en el Conde de Godó, tuvo que retirarse del torneo barcelonés en un primer momento para tratar de salvar la temporada de tierra batida

Sin embargo, la gravedad de su problema a mediados de abril le obligó a usar una férula, que llevó también en la gala de los Premios Laureus, celebrados en Madrid y donde fue reconocido como mejor deportista masculino de 2025. Ahí adelantó lo que confirmaría poco después, su renuncia a Roland Garros para tratar de recuperarse con tiempo

Los plazos se han alargado y por ahora obligan a descartar las citas de Queen's y especialmente de Wimbledon, torneo que ya ha ganado dos veces (2023 y 2024) y donde fue finalista en 2025.

Su obligada baja en el grand slam inglés supone un golpe a la temporada y a su lucha por el primer puesto del ranking ATP, en el que permanece como número dos a la espera de Roland Garros, y cada vez a más distancia del ahora indiscutido número 1, el italiano Jannik Sinner. 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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