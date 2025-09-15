El tenista danés Rune habla así del público español y lo compara con el de su país

El tenista danés Holger Rune criticó la actitud del público español tras el cuarto partido de la eliminatoria de la Copa Davis entre España y Dinamarca que se ha celebrado este fin de semana en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella (Málaga) y que acabó con la selección capitaneada por David Ferrer firmando una remontada histórica y colándose en la Final a 8 de la competición.

Rune en ese cuarto partido se enfrentó a Pedro Martínez y, tras servir para ganar y clasificar a su país en el tercer set, acabó perdiendo en la muerte súbita por 6-1, 4-6 y 7-6 (3) y frustrado y enfrentado al público español.

En declaraciones posteriores, el tenista nórdico condenó la actitud que había tenido el público español: "Simplemente, creo que hay diferencias entre los modales daneses y españoles. Hay algunas diferencias en la educación, pero eso es parte del juego, y he vivido situaciones peores".

"Hay algunas cosas que, por supuesto, son un poco antideportivas, pero, de nuevo, he vivido situaciones peores", aclaró Rune, número 11 del mundo en el ranking ATP.

Además, después matizó sus palabras y en redes sociales felicitó al combinado español y quiso dar las gracias al público por el ambiente que se vivió durante todo el fin de semana.

"España, bien merecida. Estuvimos cerca, pero no lo tuvimos este año. Gracias por recibirnos estos días, gracias a los compañeros por las grandes peleas y gracias a todos los increíbles espectadores que nos apoyan en España y desde casa", aseguró el tenista a través de su cuenta de X.

España, que no contaba ni con Carlos Alcaraz ni con Alejandro Davidovich, remontó un 0-2 gracias a Pedro Martínez (ganando en individuales y dobles), Jaume Munar (completando pareja con Martínez en dobles) y Pablo Carreño (individuales) para clasificarse para esa Final a 8 que se disputará en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.