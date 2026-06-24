El Valencia Basket silencia el Palau y conquista su segunda Liga Endesa con una paliza memorable al Barcelona

Un año para la historia. El Valencia Basket ha coronado su gran temporada conquistando el Palau Blaugrana para ganar la Liga Endesa. Su triunfo de este miércoles al Barcelona, paliza incluida por 84-108, pone el 1-3 definitivo en la serie de la final, para ratificar un momento culmen de los 'taronkas'.

Todo le salió bien esta noche a un Valencia Basket que, con Pedro Martínez al mando, ya hizo historia particular un mes atrás al plantarse en la primera 'Final Four' de Euroliga de toda su trayectoria.

Si bien entonces se quedaron con la miel en los labios al caer contra el Real Madrid en semifinales, esta vez el desenlace ha sido mucho más favorable, dominando con contundencia la final al Barcelona. No hizo falta, siquiera, regresa al fortín valencianista para el último partido de una serie al mejor de cinco.

La exhibición del Valencia Basket dio al traste con la esperanza de un adiós triunfal de Xavi Pascual del Barça, así como del pívot Jan Vesely, que se retira tras una carrera excelsa.

No fue el único adiós culé en una noche de despedidas, pero sin espacio para más fiesta que la 'naranja', con un Jean Montero agigantado desde el tercer cuarto en modo 'MVP' y una paliza resonante... mientras el Barcelona culminaba su tercera temporada consecutiva 'en blanco', anticipo de una anunciada reestructuración de la plantilla.

Los 23 puntos del escolta dominicano han tenido perfecta compañía con los 21 del alero estadounidense Kameron Taylor, puntales de un Valencia que fue un torbellino en ataque.

Los 'taronja' conquistan así su segunda Liga Endesa, que llega casi una década después del título conquistado en 2017, entonces imponiéndose con claridad al Real Madrid. Esta vez, el título tiene algo de revancha, porque el Barcelona fue su verdugo en el anterior duelo en una final de Liga, allá por 2003. Y se suma al éxito sumado al comienzo de esta campaña, la Supercopa de España... también frente al Madrid.