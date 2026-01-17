ENCUESTA: ¿Entiendes los pitos del Bernabéu contra el Madrid?
El club blanco recibió algunos pitidos al inicio del encuentro tras los malos resultados de los últimos encuentros. A pesar de ello, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa ha conseguido la victoria con dos goles (2-0).
El Real Madrid volvió al estadio Santiago Bernabéu, donde recibió pitos por parte de su afición tras los malos resultados recientes, que aumentaron aún más al descanso de un partido contra el Levante (0-0) en el que el equipo no pudo generar ocasiones de peligro.
A pesar de ello, con el trascurso de los minutos el club blanco pudo levantar el marcador y terminar el partido ganando con dos goles de ventaja (2-0). De esta forma, el club dirigido por Álvaro Arbeloa, parece remontar la mala racha que llevaba afrontando durante los últimos encuentros.
Tras finalizar este partido. ¿Dirías que entiendes los pitos del Bernabéu contra el Madrid? ¡Vota en nuestra encuesta!