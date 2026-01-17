ENCUESTA: ¿Entiendes los pitos del Bernabéu contra el Madrid?

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé (2d) celebra su gol de penalti contra el Levante, durante el partido de LaLiga EA Sports disputado contra el Levante UD este sábado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El Real Madrid volvió al estadio Santiago Bernabéu, donde recibió pitos por parte de su afición tras los malos resultados recientes, que aumentaron aún más al descanso de un partido contra el Levante (0-0) en el que el equipo no pudo generar ocasiones de peligro.

A pesar de ello, con el trascurso de los minutos el club blanco pudo levantar el marcador y terminar el partido ganando con dos goles de ventaja (2-0). De esta forma, el club dirigido por Álvaro Arbeloa, parece remontar la mala racha que llevaba afrontando durante los últimos encuentros.

