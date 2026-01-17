Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pitada monumental del Bernabéu al Madrid y gritos contra Florentino días después de la derrota ante el Albacete
Deporte

Los aficionados del Real Madrid con pañoladas y pitos no perdonan la caída en Copa del Rey, la derrota ante el FC Barcelona en Supercopa España y el despido de Xabi Alonso.

Sergio Coto
Vinicius Junior, en el partido ante el Levante, este sábado.
Vinicius Junior, en el partido ante el Levante, este sábado.Angel Martinez

Parecía complicado que la derrota ante el Albacete en Copa del Rey fuese un día peor para el Real Madrid y sus futbolistas. Pero sí, la pesadilla se ha vuelto a repetir este sábado con la reacción de los aficionados en el Estadio Santiago Bernabéu.

Desde horas antes, se comentaba la posibilidad de que los fans blancos mostraran su enfado con los futbolistas por la imagen que los blancos han dado tanto en el encuentro del pasado miércoles en el Carlos Belmonte, como en la derrota ante el Barça en la final de la Supercopa.

Pero las previsiones no se equivocaban. Una buena parte del Estado Santiago Bernabéu ha pitado a sus futbolistas, con abucheos y sacando una pañolada contra la directiva madridista.

Nada más saltar a calentar, se sabía que el encuentro ante el Levante era algo más que un encuentro de Liga. Más allá de lo que pudiese pasar sobre el tapete de juego, una gran cantidad de aficionados ha ido al templo blanco a manifestarse y mostrar su enfado.

De hecho, se han oído algunos gritos contra el presidente del Real Madrid, pidiendo su dimisión. Algo que igual tiene que ver con el sorprendente despido de Xabi Alonso el pasado lunes y el anuncio de que Álvaro Arbeloa iba a tomar las riendas del primer equipo.

Bellingham y Vinicius, los más señalados

El plebiscito del Bernabéu no se ha detenido y, como si de un Coliseo Romano, no ha dudado en señalar a algunos futbolistas. Es el caso de Vinicius o Bellingham, jugadores del Madrid que han sido pitados cuando tocaban el balón.

En el otro lado, se encuentra el joven Gonzalo. El delantero centro español ha recibido aplausos y una buena parte del estadio ha comenzado a cantar su nombre. En un momento de la primera parte, tras una ocasión de gol, también se ha escuchado algún que otro aplauso para Kylian Mbappé.

Sergio Coto
