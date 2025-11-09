Fallece un aficionado en las gradas durante el Ceuta-Almería y el partido se suspende

Una aficionado presente en las gradas del estadio Alfonso Murub durante el partido del Ceuta - UD Almería ha fallecido, según ha adelantado la Cadena SER, que ha agregado que el encuentro ha sido suspendido.

Los servicios médicos presentes le han realizado la RCP al aficionado, pero nada se ha podido hacer por su vida y ha terminado por fallecer en las gradas, según ha informado Carrusel Deportivo.

"Suspendido al descanso el partido entre @ADCeuta_FC y @U_D_Almeria por el triste fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube. LALIGA muestra sus condolencias a sus familiares, amigos y a toda la afición de la AD Ceuta. La nueva fecha se anunciará próximamente", ha comunciado LaLiga en su cuenta de X.