El 'wrapped' musical de 2025: del terremoto de Bad Bunny o el misticismo de Rosalía al regreso de Amaia con LODVG

En los compases finales de este 2025 generalmente lo que suena en cualquier hilo musical es el gran éxito de Mariah Carey o el villancico viral de Niña Pastori, pero este 2025 ha tenido mucha chicha a nivel musical. De hecho, ha estado como pocos marcado por dos discos: un álbum de salida como fue el Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny, publicado el 5 de enero ,y uno prácticamente de cierre, el Lux de Rosalía, publicado el 7 de noviembre.

Pero también han visto la luz The life of a showgirl, el esperado disco de Taylor Swift, el Mayhem de Lady Gaga, con hits como Abracadabra, se han popularizado fenómenos virtuales como el Golden de Huntr/x de la cinta Las guerreras del k-pop y algunos afortunados han podido disfrutar del regreso de Oasis en su Live Forever Tour tras su separación hace 16 años.

No solo ha sido un año prolífico a nivel de lanzamientos, en cuanto a ingresos, la industria discográfica española vive uno de sus mejores momentos con un crecimiento del 10,4% solo en el primer semestre de 2025, según datos de Promusicae. Eso sin tener en cuenta el boom de los conciertos, que según el anuario de la SGAE, han aumentado su recaudación 77% en comparación con los niveles prepandemia y la asistencia a actuaciones musicales en vivo ha crecido un 20%.

En España, además se ha vivido uno de los regresos más esperados de la escena musical: el de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh tras la salida el pasado año de Leire Martínez. También se ha llorado y homenajeado la pérdida de Robe Iniesta o Jorge Ilegal y se ha abierto la puerta a una buena hornada de nuevos nombres como Rusowsky, Sanguijuelas del Guadiana, Lia Kali o la consolidación de Guitarricadelafuente y Valeria Castro.

En El HuffPost hemos hecho nuestro peculiar wrapped o resumen musical de este 2025 por si te has perdido alguno de los fenómenos del año:

Huntr/x o el éxito mundial de Golden y un grupo de k-pop ficticio

“We're goin' up, up, up, it's our moment”. Es prácticamente imposible que no hayas cantado o escuchado esto este año porque si ha habido un hit absoluto este 2025 es ese Golden de la cinta infantil Las guerreras del k-pop. Una canción que además de haber triunfado en todo el mundo este 2025 ha logrado hacerlo con un grupo de k-pop como son Huntr/x, compuesto en la ficción por Mira, Rumi y Zoey y que cuenta con las voces reales de las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

Ha sido la canción de las canciones más escuchadas del año y ha logrado hacer historia consiguiendo cinco nominaciones a los Grammy de 2026, entre ellas a Mejor canción del año.

Además, este tema ha supuesto un fenómeno intergeneracional pasando de ser una canción infantil a lograr conquistar a padres, jóvenes, adolescentes y personas de todo el mundo gracias a su cuidada producción, su estribillo pegadizo y su subidón, que le ha hecho alcanzar los primeros números en el Hot 100 de Billboard.

La vorágine de los estadios y las entradas con Bad Bunny

La polémica sobre la previsión de los conciertos, las ticketeras y el precio de las entradas lleva varios años rondando las redes sociales y la industria musical. Este año, con el anuncio del regreso de Bad Bunny a España después de 9 años con su gira Debí tirar más fotos en la que parará nada menos que 10 noches en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid y otras dos fechas en el Estadi Olímpic de Barcelona, así como el Lux Tour de Rosalía, ha vuelto a estar de actualidad.

El puertorriqueño ha batido todos los récords de venta de entradas en España superando a otros grandes nombres que han llenado estadios como Karol G con 240.000 entradas en el Santiago Bernabéu de Madrid, Coldplay con 225.000 personas en el Estadi Olímpic de Barcelona o Taylor Swift con su parada de The Eras Tour, también en el Bernabéu, que aunó a 130.000 personas.

Los precios oscilaban entre los 83 euros de un sector de la grada y los más de 320 euros de los paquetes VIP, lo que levantó la polémica cuando además este medio millón de entradas se agotaron en apenas horas. Todo ello, debido a lo que se conoce como FOMO (Fear of Missing Out), el incremento del interés y la demanda de eventos en directo. Según el informe 'Impacto económico en la industria de la música en vivo’ del OBS Business School, los conciertos son un sector en el que España es una potencia mundial, ubicada en el top 15 de los mercados más importantes, con una facturación que supera los 725 millones de euros y más de cinco millones de asistentes a conciertos y festivales en 2024.

Todo ello, sumado a que Bad Bunny ha publicado el que es sin duda uno de los discos del año, es el artista más escuchado a nivel global y llevaba casi una década sin parar por nuestro país, por lo que la expectación era aún más alta.

Idas, venidas y el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

A nivel nacional en este 2025 ha tenido lugar uno de los regresos más esperados por toda una generación: el de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh un año y un día después de la polémica y sonada salida de Leire Martínez tras 16 años al frente de la banda donostiarra.

Desde la marcha de Martínez, los rumores de regreso de Montero fueron una constante que ellos mismos se encargaron de enterrar y desmentir –incluyendo el episodio de Cayetana Guillén Cuervo–. Sin embargo, por mucho que se empeñaran en lanzar filtraciones, desmentidos y pistas, como aquella Rosas elegida por Montero para regresar a los escenarios con Karol G en julio de 2025.

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", anunciaron en su mensaje de regreso, en el que declararon también que el hasta ahora guitarra del grupo, Pablo Benegas, iba a tomarse un tiempo fuera de la banda.

Aunque la gestión de este regreso ha levantado ampollas y ha vuelto a enfrentar a las dos vocalistas, su gira para el próximo 2026 cuenta con nada menos que 30 fechas por toda España, más de 10 marcadas con sold out. Además, la expectación está marcada por el show tras las Campanadas que ofrecerán en TVE, donde interpretarán el primer single de sus nuevas canciones.

Nueva imagen de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero SONY

El boicot proPalestina, en el escenario

La política internacional también se ha colado en la escena musical. En España, Rosalía fue acusada de no pronunciarse a favor de Palestina y de no condenar públicamente el genocidio por parte de Israel que ha reconocido la Organización de Naciones Unidas. Pero también se ha iniciado todo un movimiento de boicot por parte de artistas y asistentes contra el fondo proisraelí KKR que forma parte de Superstruck, promotora de festivales como el Viña Rock, el Sónar, el FIB, el Arenal Sound, el Granada Sound o el Interstellar, entre otros. Esta iniciativa se ha prolongado a 2026, ya que varios artistas han anunciado que cancelaban su actuación del Viña Rock.

Kneecap durante su concierto en el Glastonbury 2025. Samir Hussein/WireImage

Sin embargo, a nivel global el conflicto ha ido a más con casos como el del trío de rap irlandés Kneecap, con uno de sus integrantes acusado de enaltecimiento del terrorismo y juzgado en Reino Unido por ello y cuya actuación del Festival Glastonbury fue censurada por la BBC.

En ese mismo festival, el dúo de rap Bob Vylan gritó y animó al público a corear “muerte a las Fuerzas de Defensa de Israel” por lo que fueron demandados e investigados por la policía británica, perdieron parte de su gira en EEUU y también a sus agentes.

Se hizo la Lux: Rosalía revienta el año entre rumores filtraciones y un disco celestial

Si alguien ha elevado a los cielos la escena nacional este 2025 esa ha sido Rosalía. Su cuarto disco se llevaba esperando meses entre rumores y pistas que apuntaban a que el blanco sería el color clave y la religiosidad estaría muy presente. Finalmente el 20 de octubre, en un caótico directo de TikTok que acabó con una intervención en Callao, anunció que el 7 de noviembre se publicaría Lux, su último disco.

Una semana después llegó Berghain, el primer adelanto de este trabajo, que conmocionó a medio mundo cantando ópera, con un videoclip cargado de simbología y con una sonada colaboración con Björk e Yves Tumor. Pero la locura de Lux no había hecho más que empezar y con ella el debate sobre la religión, el misticismo e incluso la tendencia volcel.

Rosalía desarma con un precioso 'Lux' y predica una esperanza mística frente al pop fugaz La catalana publica este viernes su cuarto trabajo de estudio, una obra con una potente instrumentación dividida en cuatro actos, donde hace gala de su registro vocal y de capacidad compositiva.

El 7 de noviembre, el disco se convirtió en solo unas horas en el más escuchado por parte de una artista hispanohablante de la historia en Spotify. Sus 18 canciones (contando con las tres exclusivas en la edición física), su estructura dividida en cuatro movimientos, canciones como Sexo, Violencia y Llantas, Porcelana, Reliquia o Magnolias han hecho las delicias de la crítica de todo el mundo. De hecho, no es de extrañar que haya sido incluido en los listados de los mejores discos de 2025 de publicaciones como The New Yorker, Rolling Stone o The Guardian.

Sus entradas para los shows en Madrid y Barcelona en 2026 volaron en apenas horas y ya solo queda ver qué deparará en directo un disco con tanta potencia orquestal y escénica como es Lux.

El hito póstumo de Robe Iniesta y Extremoduro

Aunque el listado de lo más escuchado en España sigue siendo un dominio de lo urbano y estas canciones suelen triunfar cada semana en Spotify, la muerte del líder de Extremoduro, Robe Iniesta el pasado 10 de diciembre provocó una oleada de actos y gestos de recuerdo al artista, considerado un icono de la música española.

No es de extrañar que, por ello, varias de las canciones más recordadas de Extremoduro como So Payaso, Ama, Ama, Ama y Ensancha el Alma, Si te vas, o Standby se colasen en apenas horas en los tops de canciones más escuchadas en España, superando a Rosalía, a JC Reyes o a Aitana. Solo 24 horas tras su muerte, Extremoduro sumó más de 2 millones de reproducciones y 17 de las 50 canciones del top 50 eran de la banda extremeña.

A 25 de diciembre, Rosalía ha recuperado el liderazgo con La Perla, pero La vereda de la puerta de atrás continúa en el top 2, al igual que Si te vas... que sigue en el séptimo puesto así como otras siete composiciones tanto de Iniesta en solitario como de Extremoduro que se encuentran en este top 50.

Robe Iniesta, líder de Extremoduro, en un concierto el pasado 2024. Europa Press via Getty Images

Las grandes revelaciones vienen de la autoproducción: Rusowsky y Sanguijuelas del Guadiana

En un entorno en el que los grandes fenómenos llenan estadios con grandes ticketeras o tienen un gran sello internacional detrás, en la amplia cosecha de grupos y artistas de España hemos contado con dos fenómenos autoproducidos que han sido calificados por numerosos críticos como los mejores trabajos de este 2025: Sanguijuelas del Guadiana y Rusowsky.

Sanguijuelas del Guadiana ha colocado a Extremadura en el mapa o, más concretamente, a Casas de Don Pedro (Badajoz), el pueblo del Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba, sus componentes. Desde allí, lejos de la capital, han lanzado Revolá, un primer disco que pone sobre la mesa sus raíces, el desarraigo de tener que marcharse de su tierra y, sobre todo, coloca a Extremadura en un lugar en el que no estaba desde fenómenos como el de Robe Iniesta. Todo ello con temas pegadizos como el propio Revolá, Septiembre, 100 amapolas o Yesca en los que mezclan rock y aires flamencos con toques electrónicos y con unas letras que representan a toda una generación.

El otro disco que ha acaparado las alabanzas a nivel nacional e internacional ha sido Daisy de Rusowsky, cuyo gorila silueteado en negro sobre un fondo amarillo en su portada ha dado la vuelta al mundo para colarse incluso en el famoso Tiny Desk de la emisora estadounidense NPR.

Se trata de un disco autoproducido, de lo que se conoce como bedroom pop, que mezcla samples como ese Kusha las payas de Las Kepchup en Jhonny Glamour con producciones rítmicas y originales como ese loop de castañuelas de PINK o esa evocadora melodía de verano que ha sido Malibu. Este madrileño de ascendencia rusa, cuyo nombre real es Ruslán Mediavilla Doval, además propone una puesta en escena ecléctica y estrafalaria que desemboca en una fiesta constante llena de brillos, pelucas, pero que a su vez transmite el intimismo propio de un artista que ha hecho los hits de su carrera desde su dormitorio y que se oculta tras unas enormes gafas de sol.