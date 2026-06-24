La 'fila vikinga' es la sensación del Mundial: qué significa y cómo surgió gracias a la idea de un aficionado

Erling Haaland, con un bombo, al frente de la celebración de Noruega en el Mundial

Prometían dar que hablar y lo están haciendo. Con el balón y sin él. La Noruega de Erling Haaland o Martin Odegaard está montando un buen alboroto en el Mundial de fútbol que se disputa entre EEUU, México y Canadá.

Sus dos victorias iniciales, ante Irak y ante Senegal, garantizan ya la clasificación de Noruega a dieciseisavos de final del Mundial. Y a partir de ahí, a seguir haciendo ruido... como hacen con sus comentadísimas celebraciones' vikingas'.

Pero la imagen de los futbolistas 'remando' en pleno césped al toque de un bombo cual embarcación realmente tiene un autor menos afamado. Para volver a su origen no hace falta viajar tan, tan atrás como a la era de los vikingos. Basta con irse casi 30 años atrás, al Mundial de Francia 1998, su última Copa del Mundo hasta este 2026.

En el Mundial de Francia 1998 un aficionado noruego tuvo esa gran idea, que se hizo viral de inmediato, incluso cuando viral era una palabra que nadie usaba con la acepción de este tiempo de redes y whatsapps.

"Es una tradición que se remonta a mucho tiempo atrás. Hace mil años, los vikingos remaban. Bajaban sus velas y remaban para llegar a la orilla. Y lo hacían justo antes de la batalla", reconoce el autorreconocido autor del movimiento, Ole Froystad, a la CNN tras una de esas celebraciones en pleno corazón de EEUU.

Desde la intuición de un individuo hasta la celebración con Haaland y sus compañeros de equipo, la 'fila vikinga' es ya 'marca de la casa' de la selección noruega.

Una masa de aficionados noruegos hace la 'fila vikinga' en pleno Times Square el pasado domingo 21 Anadolu via Getty Images

"Es un grito que trae unidad y calma en tiempos difíciles. Se trata de remar por el equipo, para asegurarse de que tus compañeros se sientan cómodos en el campo", admite el propio protagonista, que no niega haber copiado 'algo' a sus vecinos islandeses.

Islandia se hizo también viral en la Eurocopa 2016 y no solo por su gran desempeño futbolístico para sorpresa del mundo, sino por su Vikings Thunder Clap, una melodía basada en dos golpes de tambor antes de un aplauso.