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La 'fila vikinga' es la sensación del Mundial: qué significa y cómo surgió gracias a la idea de un aficionado
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La 'fila vikinga' es la sensación del Mundial: qué significa y cómo surgió gracias a la idea de un aficionado

Noruega, con Haaland a la cabeza, aspiraba a ser una de las revelaciones y lo está cumpliendo. Con el balón y sin él...

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Erling Haaland, con un bombo, al frente de la celebración de Noruega en el Mundial
Erling Haaland, con un bombo, al frente de la celebración de Noruega en el MundialFIFA via Getty Images

Prometían dar que hablar y lo están haciendo. Con el balón y sin él. La Noruega de Erling Haaland o Martin Odegaard está montando un buen alboroto en el Mundial de fútbol que se disputa entre EEUU, México y Canadá. 

Sus dos victorias iniciales, ante Irak y ante Senegal, garantizan ya la clasificación de Noruega a dieciseisavos de final del Mundial. Y a partir de ahí, a seguir haciendo ruido... como hacen con sus comentadísimas celebraciones' vikingas'.

Pero la imagen de los futbolistas 'remando' en pleno césped al toque de un bombo cual embarcación realmente tiene un autor menos afamado. Para volver a su origen no hace falta viajar tan, tan atrás como a la era de los vikingos. Basta con irse casi 30 años atrás, al Mundial de Francia 1998, su última Copa del Mundo hasta este 2026.

En el Mundial de Francia 1998 un aficionado noruego tuvo esa gran idea, que se hizo viral de inmediato, incluso cuando viral era una palabra que nadie usaba con la acepción de este tiempo de redes y whatsapps. 

"Es una tradición que se remonta a mucho tiempo atrás. Hace mil años, los vikingos remaban. Bajaban sus velas y remaban para llegar a la orilla. Y lo hacían justo antes de la batalla", reconoce el autorreconocido autor del movimiento, Ole Froystad, a la CNN tras una de esas celebraciones en pleno corazón de EEUU. 

Desde la intuición de un individuo hasta la celebración con Haaland y sus compañeros de equipo, la 'fila vikinga' es ya 'marca de la casa' de la selección noruega. 

Una masa de aficionados noruegos hace la 'Fila vikinga' en pleno Times Square el pasado domingo 21
Una masa de aficionados noruegos hace la 'fila vikinga' en pleno Times Square el pasado domingo 21Anadolu via Getty Images

"Es un grito que trae unidad y calma en tiempos difíciles. Se trata de remar por el equipo, para asegurarse de que tus compañeros se sientan cómodos en el campo", admite el propio protagonista, que no niega haber copiado 'algo' a sus vecinos islandeses

Islandia se hizo también viral en la Eurocopa 2016 y no solo por su gran desempeño futbolístico para sorpresa del mundo, sino por su Vikings Thunder Clap, una melodía basada en dos golpes de tambor antes de un aplauso.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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