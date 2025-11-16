Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La NFL conquista Madrid: el ambiente, en imágenes
Deporte

Deporte

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso posa junto a varios aficionados antes del partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins (d) y Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu.

La NFL conquista Madrid: el ambiente, en imágenes

La capital recibe el mayor espectáculo del deporte estadounidense con miles de aficionados vestidos con los colores de sus equipos. Te dejamos algunas de las mejores instantáneas que está dejando esta jornada. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
alt="alt="Seguidores de los Washigton Commanders congregados en un bar para seguir por televisión el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu.""
Seguidores de los Washigton CommandersSeguidores de los Washigton Commanders congregados en un bar para seguir por televisión el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/Daniel GonzálezEFE
alt="alt="El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann asiste al partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins (d) y Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu.""
  El jugador del Atlético de Madrid Antoine GriezmannnEl jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann asiste al partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins (d) y Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu.EFE
alt="alt="El jugador del Miami Dolphins Junes (c), y el jugador del Washington Commanders Ertz (i), durante el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.""
  El jugador del Miami Dolphins Junes y el jugador del Washington Commanders ErtzEl jugador del Miami Dolphins Junes (c), y el jugador del Washington Commanders Ertz (i), durante el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.EFE
alt="alt="Espéctaculo de animación antes del partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.""
  Espéctaculo de animación antes del partidoEspéctaculo de animación antes del partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.EFE
alt="alt="El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (i) y su esposa, Teresa Urquijo, asisten al partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins (d) y Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu.""
  El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (i) y su esposa, Teresa UrquijoEl presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (i) y su esposa, Teresa Urquijo, asisten al partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins (d) y Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/JuanJo MartínEFE
alt="alt="La cantante Karina Pasian canta el himno estadounidense durante el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.""
  La cantante Karina Pasian canta el himno estadounidense La cantante Karina Pasian canta el himno estadounidense durante el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu.EFE
alt="alt="Josh Jarris (c), propietario de los Washigton Commanders, junto a los seguidores congregados en un bar para seguir por televisión el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/Daniel González""
  Josh Jarris, propietario de los Washigton CommandersJosh Jarris (c), propietario de los Washigton Commanders, junto a los seguidores congregados en un bar para seguir por televisión el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu.EFE
alt="alt="Daddy Yankee y Bizarrap este domingo en el descanso del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu.""
  Daddy Yankee y BizarrapDaddy Yankee y Bizarrap este domingo en el descanso del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu.JuanJo Martín VIA EFE
alt="alt="MADRID, 16/11/2025.- Vista de la actuación de Daddy Yankee, durante el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/JuanJo Martín""
  Vista de la actuación de Daddy YankeeVista de la actuación de Daddy Yankee, durante el partido de liga regular de la Liga de Fútbol Americano (NFL), que este domingo disputan los equipos Miami Dolphins y Washington Commanders, este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. EFE/JuanJo MartínEFE
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 