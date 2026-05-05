Los 5 momentazos del Arsenal-Atlético que dejan a los colchoneros a las puertas de la final de la Champions League

Bukayo Saka marcó el primer gol del Arsenal en las semifinales contra el Atlético de Madrid.

Sakabó. Cuando pocas cosas pasan, pocas cosas se pueden explicar. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone se queda con la miel en los labios después de caer en las semifinales de la Champions League frente al Arsenal (1-0) tras el tanto de Bukayo Saka.

Al Cholo todo le salió en contra. Sabía que el Emirates Stadium no es cualquier estadio y que los ‘gunners’ no son cualquier rival. El proyecto de Arteta lleva seis años en marcha y ya está a un partido de conseguir su máximo objetivo: conquistar la ansiada Champions League que no gana desde hace 20 años. Desde el minuto uno utilizó todo su ‘arsenal’ para ponerse delante del marcador y se encontró con once colchoneros aguerridos y que no iban a ceder tan fácil.

Cuando parecía que el Atlético iba a sobrevivir al descanso, un mal despeje de Marc Pubill, la gran revelación del año en el equipo, provocó la segunda jugada que acabó en el gol de Saka, a pesar de la gran parada de Oblak.

Y después, todo seguía igual. El Atlético aguantó y perdió a su gran estrella y máxima estrella: Julián Álvarez. El argentino tuvo que retirarse pasada la hora de juego por unas molestias musculares. Estos son los cinco momentazos que ha dejado el partido:

1. A la final "por mar y por tierra"

"Por tierra y por mar". Los gunners recibieron en casa a los ingleses con un tifo para el recuerdo, protagonizado por una fragata enmarcada con el escudo del Arsenal y otros barcos justo detrás con los escudos de los equipos a los que se han enfrentado durante esta edición de la Champions League. Una declaración de intenciones de la presión a la que las decenas de miles de aficionados ingleses iban a someter a los colchoneros. Y así ha sido.

Tifo de los aficionados ingleses en el Emirates Stadium para la semifinal de Champions League contra el Atlético de Madrid. Getty Images

2. El primer cañón de Saka

Al borde del descanso de la primera parte, cuando el Atlético de Madrid mejor se veía gracias a un ejercicio físico demoledor en el que ha aguantado las arremetidas del Arsenal, la estrella inglesa, Bukayo Saka, golpeaba primero en el partido, rompiendo la igualdad del marcador. Ni siquiera una gran parada de Jan Oblak ha podido evitar que el extremo inglés apareciera para un segundo remate que ha pillado a Le Normand desprevenido y se ha ido directo al fondo de la red.

Todo se origina por un mal despeje de Marc Pubill, que se ha convertido en la gran revelación del año para los colchoneros y que estaba cuajando una gran eliminatoria. Al 'peinarla' mal hacia atrás, provocó la segunda jugada que acabó en el gol.

Ha marcado un antes y un después para la moral del Atlético, que se ha ido a los vestuarios con mentalidad de remontada.

Momento en el que Bukayo Saka marca el primer gol del partido tras una buena parada de Oblak. Getty Images

3. El penalti que pudo cambiarlo todo

Llegando la hora del partido, hubo un posible penalti que pudo haber cambiado por completo el rumbo del partido. En una jugada ofensiva del Atlético de Madrid, Calafliori, defensa gunner, pisó a Antoine Griezmann, pero el colegiado del partido pitó una falta previa de Marc Pubill a Magalhães.

Los colchoneros no daban crédito y pidieron explicaciones. Mateu Lahoz, exárbitro y ahora comentarista deportivo en la parte arbitral, achacó que posiblemente no se revisara desde el VAR porque el colegiado pitó la falta antes de que se cometiera el penalti.

4. Sin Griezmann ni Julián, todo es más difícil

La peor noticia en el peor momento. Mientras el Atlético de Madrid hacía todo lo que estaba en su mano para intentar remontar el 1-0 de Bukayo Saka, el argentino Julián Álvarez empezó a cojear y tuvo que ser sustituido en el 66'. El Cholo Simeone perdía a su estrella y máximo artillero. Para más inri, sacó a Griezmann del campo en su "last dance" y tiró de Álex Baena y Thiago Almada. La calidad técnica e individual dio un bajón drástico a cambio de estabilidad en el centro del campo.

Julián Álvarez se marchó lesionado y el Cholo perdía a su mejor artillero. UEFA via Getty Images

5. El inexplicable 'no' remate de Sorloth

Se le queda atrás el balón y no ha coordinado bien los pasos hacia el tiro.

Llegando al final del partido, Sørloth provocó que la afición colchonera contuviera la respiración y luego se llevara las manos a la cabeza. Tras un gran pase, el delantero noruego, que no suele perdonar una, falló inexplicablemente un remate. Se le quedó demasiado atrás el balón al no coordinar lo suficientemente bien los pasos hacia el tiro final.