La NFL ya tiene nuevo partidazo en Madrid: Bengals y Falcons jugarán en el Bernabéu

El estreno de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu.

Madrid volverá a convertirse en capital mundial del fútbol americano. La National Football League (NFL) ha confirmado que Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons disputarán el próximo 8 de noviembre el segundo partido oficial de temporada regular de la historia celebrado en España.

El encuentro tendrá lugar en el Santiago Bernabéu y arrancará a las 15.30 horas.

Después del estreno del año pasado -con la victoria de los Miami Dolphins sobre los Washington Commanders-, la NFL redobla ahora su apuesta por Madrid dentro de su expansión internacional.

Joe Burrow y Ja'Marr Chase, las grandes estrellas

El gran atractivo deportivo del partido estará en los Bengals, uno de los equipos más mediáticos de la NFL actual.

La franquicia de Cincinnati llegará a Madrid liderada por su estrella, el quarterback Joe Burrow, considerado uno de los grandes rostros de la liga, junto al explosivo receptor Ja'Marr Chase.

Aunque los Bengals nunca han conseguido ganar la Super Bowl, sí han alcanzado tres finales: en 1982 y 1989 -ambas perdidas ante los legendarios San Francisco 49ers de Joe Montana- y la más reciente en 2022, cuando cayeron frente a Los Angeles Rams.

Madrid, pieza clave en la expansión global de la NFL

El partido formará parte del ambicioso calendario internacional de la NFL para 2026, que incluirá nueve encuentros repartidos por cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Además de Madrid, la competición llevará partidos oficiales a ciudades como Melbourne, Río de Janeiro, Londres, París, Múnich o Ciudad de México.

"La NFL está preparada para volver a hacer historia en Madrid", aseguró Rafa de los Santos, director de NFL España.

"Queremos traer la emoción de la NFL a los aficionados en España y situar, una vez más, a Madrid como una ciudad global de referencia en el deporte y el entretenimiento", añadió.

El Bernabéu vuelve a convertirse en escenario global

Desde la NFL también destacaron el simbolismo de jugar en uno de los estadios más reconocibles del planeta.

"Nos sentimos muy honrados y profundamente agradecidos por la oportunidad de recibir a los Bengals en el Bernabéu, uno de los estadios más emblemáticos del mundo", afirmó Greg Beadles, presidente y CEO de los Falcons.

El anuncio también fue celebrado por las instituciones madrileñas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó que la ciudad "volverá a acoger uno de los grandes acontecimientos deportivos internacionales del año".

Mientras, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso recordó el acuerdo plurianual firmado con la NFL para que Madrid sea sede exclusiva de la competición en España en 2026 y 2027.

"Madrid está preparada para todo", aseguró.

Y ahora, después del éxito del primer partido, la NFL quiere convertir el Bernabéu en una parada fija dentro de su gran gira mundial.