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La NFL ya tiene nuevo partidazo en Madrid: Bengals y Falcons jugarán en el Bernabéu
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La NFL ya tiene nuevo partidazo en Madrid: Bengals y Falcons jugarán en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu acogerá el segundo encuentro oficial de la historia de la NFL en España.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El estreno de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu.
El estreno de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu.Getty Images

Madrid volverá a convertirse en capital mundial del fútbol americano. La National Football League (NFL) ha confirmado que Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons disputarán el próximo 8 de noviembre el segundo partido oficial de temporada regular de la historia celebrado en España.

El encuentro tendrá lugar en el Santiago Bernabéu y arrancará a las 15.30 horas.

Después del estreno del año pasado -con la victoria de los Miami Dolphins sobre los Washington Commanders-, la NFL redobla ahora su apuesta por Madrid dentro de su expansión internacional.

Joe Burrow y Ja'Marr Chase, las grandes estrellas

El gran atractivo deportivo del partido estará en los Bengals, uno de los equipos más mediáticos de la NFL actual.

La franquicia de Cincinnati llegará a Madrid liderada por su estrella, el quarterback Joe Burrow, considerado uno de los grandes rostros de la liga, junto al explosivo receptor Ja'Marr Chase.

Aunque los Bengals nunca han conseguido ganar la Super Bowl, sí han alcanzado tres finales: en 1982 y 1989 -ambas perdidas ante los legendarios San Francisco 49ers de Joe Montana- y la más reciente en 2022, cuando cayeron frente a Los Angeles Rams.

Madrid, pieza clave en la expansión global de la NFL

El partido formará parte del ambicioso calendario internacional de la NFL para 2026, que incluirá nueve encuentros repartidos por cuatro continentes, siete países y ocho estadios.

Además de Madrid, la competición llevará partidos oficiales a ciudades como Melbourne, Río de Janeiro, Londres, París, Múnich o Ciudad de México.

"La NFL está preparada para volver a hacer historia en Madrid", aseguró Rafa de los Santos, director de NFL España.

"Queremos traer la emoción de la NFL a los aficionados en España y situar, una vez más, a Madrid como una ciudad global de referencia en el deporte y el entretenimiento", añadió.

El Bernabéu vuelve a convertirse en escenario global

Desde la NFL también destacaron el simbolismo de jugar en uno de los estadios más reconocibles del planeta.

"Nos sentimos muy honrados y profundamente agradecidos por la oportunidad de recibir a los Bengals en el Bernabéu, uno de los estadios más emblemáticos del mundo", afirmó Greg Beadles, presidente y CEO de los Falcons.

El anuncio también fue celebrado por las instituciones madrileñas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó que la ciudad "volverá a acoger uno de los grandes acontecimientos deportivos internacionales del año".

Mientras, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso recordó el acuerdo plurianual firmado con la NFL para que Madrid sea sede exclusiva de la competición en España en 2026 y 2027.

"Madrid está preparada para todo", aseguró.

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Y ahora, después del éxito del primer partido, la NFL quiere convertir el Bernabéu en una parada fija dentro de su gran gira mundial.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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