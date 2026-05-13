Arbeloa cierra filas con Florentino: desde los 26 años de presidencia a las 7 ligas "robadas"

En el día después de la ya histórica rueda de prensa que dio el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desde Valdebebas, este miércoles le ha tocado el turno de desfilar ante la prensa —y buena parte de la que recibió críticas— al entrenador de los galácticos, Álvaro Arbeloa. El técnico, que se curtió como jugador en el club, ha cerrado filas con algunas de las tesis que expuso Pérez en esa misma sala.

Arbeloa, que esta temporada sustituyó a Xabi Alonso a las riendas del banquillo merengue, ha respaldado al presidente del Real Madrid en algunas de las cuestiones que ayer sacó a relucir cuando anunció la convocatoria de elecciones aludiendo a una suerte de conspiración de una "corriente antimadridista" que conjugaría a parte de la prensa española, pero también a supuestos rivales en la sombra que estarían filtrando información perniciosa y falsa sobre el empresario y máximo dirigente en el palco del Bernabéu.

En esa línea, el técnico ha expuesto que "realmente no estoy aquí para comentar la rueda de prensa del presidente", pero que "cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y sus socios". En esa línea, Arbeloa ha coincidido con que "al Real Madrid se le trata de manera muy diferente que al resto de clubes en el mundo".

"Nadie nos va a decir lo que tenemos que pensar" Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid

De la misma forma, Arbeloa ha incidido en que "somos conscientes de la exigencia del Real Madrid y si este club tiene algo fuerte es sus socios y madridistas", pero asegurando que "nadie nos va a decir lo que tenemos que pensar".

Arbeloa responde a si también cree que le han robado 7 Ligas al Madrid: "Por supuesto"

Con todo, Arbeloa ha comenzado respaldando otra de las críticas o denuncias que hizo Florentino Pérez durante la rueda extraordinaria de ayer. Concretamente, las relativas a las del 'caso Negreira'. El presidente galáctico afirmó ayer, hablando de su legado en lo que respecta a títulos cosechados, que solo habían ganado 7 entorchados de 14, pero para asegurar que los otros 7 restantes fueron "robados".

Preguntado sobre esas declaraciones y si él coincide, Arbeloa lo ha confirmado con rotundidad, antes de romper una lanza porque se conozca la verdad: "Sí, por supuesto. Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Seguro que hay cosas que no sabemos y nos encantaría a todos que se resolviese un caso en el que el número dos del estamento arbitral ha cobrado del fútbol y a todas luces no es legal ni tiene sentido".

No se quedó ahí Arbeloa, que también lamentó que "parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol, indicando que "es un sentimiento que tienen todos los madridistas y que teníamos antes de conocer el caso", pero que, con las informaciones que se han ido conociendo, "no ha hecho más que reafirmarlo".

Rememora el club previo a más de dos décadas de gestión de Florentino: "Me quedo con estos 26 años"

En este sentido, aunque Arbeloa ha remarcado que él no participará en las elecciones a la nueva junta directiva del Real Madrid, sí ha bendecido los 26 años que conforman el tiempo en el que Florentino Pérez ha gestionado el club. El entrenador ha acudido a su experiencia en el pasado de las entrañas galácticas para exponer que la presidencia del actual mandatario fue un revulsivo.

"Como no soy socio, pues no voy a votar. Conocí al Real Madrid sin Florentino Pérez, sé cómo era este club antes de su llegada y sé cómo es en los 26 años en los que ha estado aquí. Me quedo con estos 26 años. No me queda ninguna duda", ha adelantado Arbeloa ante los periodistas, para también mojarse de cara a los inminentes comicios: "Espero que el aficionado se dé cuenta de lo que ha conseguido mucho más allá desde los títulos. Ha hecho muchísimas cosas y junto a Bernabéu es una de las dos personas más influyentes de la historia del Real Madrid. Y si hay alguien capaz de darle la vuelta a la situación, es Florentino Pérez".

Arbeloa devuelve la pregunta de si el Real Madrid ha tocado fondo

Finalmente, Arbeloa también ha sido preguntado por una cuestión que ha descrito como "sorprendente" y que ha provocado que él le devuelva la pregunta a la prensa. Le han preguntado si estos dos últimos años en blanco de títulos han hecho que el club blanco haya tocado fondo. El técnico ha inquirido: "¿Los demás clubes qué tocan entonces?"

Entonces, el entrenador ha comenzado a defender que existe "una doble vara de medir" cuando se trata del Real Madrid, frente a la exigencia con otros clubes de fútbol. "Es algo que se me escapa. No llevamos 50 años sin ganar nada. No entiendo muy bien. Si el Real Madrid está donde está por la exigencia que tenemos y el inconformismo. Nos da igual ganar una Copa de Europa, el año siguiente pensamos en la siguiente. No sé si alguien aquí se atreve a decir que el año que viene no ganaremos nada", ha expresado.

Se trata de una cuestión que ayer también esgrimió Florentino Pérez, recordando que antes de estos dos años se venía de ganar una Champions y una liga. "No entiendo esos análisis de inestabilidad institucional, de vestuario desunido... Se me escapa. Llevamos muchos años haciendo muchas cosas bien", ha reflexionado Arbeloa hoy. "Es un club saneado, muy bien dirigido, con grandísimos jugadores. En verano se hará el análisis necesario para mejorar y seguro que se mejorará la plantilla del Real Madrid, será más fuerte", ha augurado.