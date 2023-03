La RFEF asegura que un árbitro "no ha contribuido a la investigacion interna" sobre el 'caso Negreira'

El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, y el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, han ofrecido una rueda de prensa en la que, entre otras cosas, ha asegurado que "un árbitro no ha contribuido a la investigación interna" por el caso Negreira.

Durante su intervención, Camps ha leído un comunicado en el que ha asegurado que desde la RFEF han buscado "posibles facturaciones de otras sociedades mencionadas en los medios de comunicación". "Desde 1999 hasta la fecha actual, no ha aparecido ningún apunte contable", ha añadido.

"Se deducía que todos los árbitros, árbitros asistentes y delegados, menos uno, habían colaborado aportando información y datos. Un árbitro no ha contribuido a la comunicación interna pese a que se le volvió a requerir varias veces. No contestó a ningún plazo. Se está estudiando cómo proceder a esta situación en la que un árbitro no ha participado en toda la información que se ha solicitado", ha explicado.

El presidente del CTA ha defendido que "cuando alguien filtra información de un grupo es egoísta". "No voy a dar nombre. Ha pasado eso. Ha habido una persona a la que se ha requerido información y que no la ha ofrecido", ha razonado.

Tras el turno de preguntas, algunos periodistas han preguntado si el colegiado era Estrada Fernández, que se querelló contra Negreira hace unos días, Medina Cantalejo ha evitado dar el nombre del colegiado.

"Este fin de semana he leído que se le había apartado. Vamos a tratarle con el máximo respeto con la igualdad que tienen el resto de sus compañeros. Este fin de semana tiene dos partidos", ha expuesto.

Medina Cantalejo ha explicado que durante la temporada ha habido momentos que "por la protección de los árbitros" se les ha dejado una semana descansando. "En este caso se llegó al acuerdo con el director del VAR. A las personas se les va a tratar con absoluto respeto, espero que sea igual de la otra parte", ha añadido.

El presidente de los árbitros también ha puesto en valor que "no hay ni una evidencia ni una prueba contra nadie que esté aquí ni contra compañeros de generaciones pasadas que pueda decir que un árbitro de fútbol español es deshonesto".