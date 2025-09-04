Scariolo se despide, el hombre del traje y peinado impolutos que con su pizarra acostumbró a España a ganar medallas

"No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió". Esta frase, originalmente atribuida al escritor y Premio Nobel de Literatura en 1982, Gabriel García Márquez, bien podría valer para resumir la trayectoria de Sergio Scariolo al frente de la selección masculina de baloncesto.

Con la derrota de este jueves contra Grecia por 86-90 en la fase de grupos del Eurobasket, el italiano más querido en España pone fin a un trayectoria de 15 años al frente del banquillo nacional dividida en dos etapas (2009-2012 y 2015-2015). Lo hace para relevar a Chus Mateo y hacerse cargo del primer equipo del Real Madrid.

Scariolo deja el banquillo de la selección con un palmarés inigualable de ocho medallas en trece torneos internacionales repartidas en cuatro oros europeos (2009, 2011, 2015 y 2022) y un oro mundial (2019), la plata de los Juegos de 2012 y los bronces olímpicos de 2016 y europeo de 2017.

Durante todo este tiempo que España ha estado bajo la batuta del de Brescia son pocas las palabras que puedan describir lo que ha hecho verano tras verano. Una es la de éxito, pero otra, sin duda alguna, es la de competitividad. Se haya ganado medalla o se haya quedado sin ella en las contadas ocasiones que esto ha sucedido, España ha peleado hasta el final, incluso muy por encima de lo que en un principio se pensaba.

Los últimos ejemplos de este extra de brega se pudieron ver en los pasados Juegos Olímpicos de París o en el Mundial del 2023, cuando la selección llevó al límite en ambas ocasiones a una Canadá plagada de estrellas de la NBA, entre ellas el actual MVP, Shai Gilgeous-Alexander. Prácticamente solo este Eurobasket y el Mundial del 2010 se han salido de esta tónica.

Scariolo también ha sabido reinventarse. Conforme se acababa la generación de los junior de oro fue sacándose ases de la manga para mantener el espíritu de La Familia vivo. Se apagaron José Manuel Calderón, Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, pero mantuvieron el testigo Marc Gasol, Ricky Rubio, Rudy Fernández, mientras que Sergio 'Chacho' Rodríguez o Sergi Llull daban zancadas hacia adelante hacia la cima del mundo del 2019.

Cuando la llama de estos jugadores se fue apagando, aunque la de Rudy y Llull se mantuvo viva hasta París, fueron apareciendo los Hernangómez, Garuba, Pau Ribas, Javi Beirán, Joel Parra, Alberto Díaz, Xabi López Arostegui o Dario Brizuela. Hasta por el camino se nacionalizó a Lorenzo Brown, el de Albacete. El resultado, el sorprendente oro europeo del 2022 y la clasificación para los Juegos Olímpicos de París.

Para ponerle la guinda al pastel, en este torneo (decepcionante en cuanto resultado) le ha dado la oportunidad a Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry, dos pilares sobre los que construir el futuro del baloncesto español junto a Santi Aldama.

Pero vayamos por partes.

Teodosic, el amargor de la primera etapa y de los 15 años

Scariolo tomó el mando de la selección el 4 de febrero del 2009. Iba a sustituir a otra leyenda de los banquillos, Aíto García Reneses, después de que España peleará hasta el final el oro olímpico en Pekín contra Estados Unidos. Casi nada. Pero al italiano no le tembló el pulso y comenzó con un oro europeo ese mismo verano donde España se paseó en las eliminatorias ganando sus partidos por 20, 18 y 22 puntos en la final contra Serbia.

Precisamente fue el equipo balcánico el que se vengó al año siguiente y apartó a España en los cuartos de final del Mundial. Lo hizo con un triple de Milos Teodosic desde ocho metros y sobre la bocina. Ese torneo, ese partido y ese triple son, quizás, el mayor borrón de la carrera del italiano con España.

Rápidamente le dieron la vuelta a la tortilla y la selección encadenó un nuevo oro continental en 2011 con un Juan Carlos Navarro desatado y otra final para la videoteca del deporte español contra Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres. Nadie había estado tan cerca de los norteamericanos en dos citas olímpicas seguidas tan cerca desde que profesionalizaron su selección en 1992.

El periódico USA Today hasta llegó a titular aquel partido que acabó con 107-100 con uno de los más grandes elogios que ha recibido el baloncesto: "Estados Unidos sobrevive a España". Por el camino en estos años jugaron sus últimos partidos Jorge Garbajosa, Berni Rodríguez, Álex Mumbrú o Carlos Cabezas.

Sergio Scariolo, durante los Juegos de Londres 2012. Getty Images

2015-2019, de Pau Gasol en Lille a Ricky Rubio en Pekín

Si Scariolo dejó el banquillo nacional en 2012 tras los Juegos, fue en 2015 tras el fracaso del Mundial de España con Juan Carlos Orenga al mando cuando volvió. En su primer torneo de este segundo ciclo ganó el oro continental de 2015 con la portentosa exhibición de Pau Gasol contra Francia en semifinales ante 27.000 personas. Ese mate, esos golpes en el pecho y esa mirada de E.T, como lo bautizó en su día Andrés Montes. La final, un paseo ante Lituania.

Luego llegó Río de Janeiro y los Juegos. Una tercera medalla consecutiva parecía una hazaña difícil de lograr con el declive de referentes pero Scariolo se sacó de la manga un truco inverosímil y hasta estuvo a punto de superar a Estados Unidos en semifinales en un partido embarrado en el que tras mucho remar acabó tan solo seis abajo. En el partido por el tercer puesto, España se llevó el bronce ganando a Australia 89-88 en un final taquicárdico. José Manuel Calderón y Felipe Reyes se despidieron de la selección tras esa cita.

A continuación llegó el bronce del Eurobasket del 2017 y la despedida de Navarro, el eterno capitán. Lo que nadie se esperaba es que dos años más tarde, en el Mundial de China y el primer torneo grande sin Pau Gasol -se ausentó-, Juan Carlos Navarro y José Manuel Calderón, España se iba a llegar su segundo oro mundialista.

A Ricky Rubio, MVP del torneo, Marc Gasol, inconmensurable en semis contra Australia, y Rudy Fernández, se sumaron los gigantescos pasos adelante de Sergio Rodríguez, Sergi Llull o Víctor Claver, cuyos papeles fueron absolutamente claves para esa conquista mundial, y el despunte de un Willy Hernangómez que tiró la puerta abajo de la selección.

El cuerpo técnico, con Sergio Scariolo al frente, tras ganar el Eurobasket del 2015. Getty Images

La eterna reinvención desde Tokio hasta su despedida

La pandemia paralizó el mundo en 2020 y con ello los Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputaron un año más tarde. España de nuevo volvió a caer contra Estados Unidos en los cuartos de final. Hasta ahí parecía que había llegado la selección. Los Gasol y el 'Chacho' se despidieron y, al año siguiente, Ricky comenzó sus problemas de salud mental que le han mantenido alejado de las canchas hasta ahora. Rudy arrastraba problemas físicos constantes y Llull parecía no volver a ser el jugador prelesión de rodilla.

Scariolo volvió a sacarse un truco de la chistera. Quizás el más heavy de su historia y uno de los más increíbles de la historia del baloncesto de selecciones. Variantes zonales, emparejamientos sorprendentes, sistemas para potenciar jugadores y una habilidad única para reducir al rival y maximizar recursos propios. Con ello, España se llevó el oro del Eurobasket 2022 cargándose a la Lituania de Sabonis y Valenciunas, a la Finlandia de Markannen, a la Alemania que al año siguiente saldría campeona del mundo y a toda una Francia. Uno tras otro fueron pasando por la pizarra del hombre del traje y la gomina.

Y tras ello llegaron los tropiezos del Mundial de 2024 y los Juegos de París, donde Canadá apartó en ambas del camino a la selección, pero les obligó a sudar y defender hasta la última posesión. Incluso Shai tuvo que desplegar todo su juego ofensivo. No se les podía pedir más. Por ejemplo, clasificarse para la cita olímpica, de la que se despidieron Rudy y Llull, ya era casi todo un logro.

Finalmente, en este Eurobasket España ha vuelto a hacer gala de su lucha contra viento y marea tras una preparación llena de trabas, con lesiones importantes en todos las posiciones -Abalde, Garuba, Núñez, Díaz, González- y tirando de jóvenes debutantes como Sergio de Larrea o Mario Saint-Supéry, de 19 años. Sin embargo, el nivel no ha dado para estar en las eliminatorias y la derrota contra Georgia, unida a la sorpresa de la victoria de Bosnia contra Grecia, ha terminado por matar a los de Scariolo.

La victoria del Eurobasket 2022, el gran milagro de Scariolo. DeFodi Images via Getty Images

Una cabeza más allá de las pistas

España con la baja de Scariolo no pierde solo al mejor entrenador posible, si no que también dice adiós a un hombre que ha sabido lanzar multitud de proyectos, ideas y estructuras para mejorar el sistema de las categorías inferiores y el salto, cada vez más difícil, al primer equipo.

Su última idea ha sido la de estar detrás del lanzamiento de un Liga sub22 para que los jóvenes se desfoguen en vez de acumular minutos de banquillo. También de esa España 'B' que tanto llamó la atención y que tan bien ha sabido utilizar en la preparación de este Eurobasket probando jóvenes que poco a poco fueron integrándose al primer equipo.

Asimismo ha creado un ambiente de trabajo, la bautizada como La Familia, que engloba a todos, desde el que va a las ventanas clasificatorios hasta la estrella del primer equipo pasando por los junior, cadetes o infantiles. También ha apostado por entrenadores y un cuerpo técnico cargado de recursos que iban llegando desde abajo.

En definitiva, España no ha conseguido su 15º medalla en el siglo XXI, pero lo que es más importante, ha perdido al mejor entrenador de su historia y al mejor seleccionador del mundo. Bajo su dirección la propia FIBA publicó tras el inesperado título continental del 2022 el tuit que resume a la perfección el legado de Scariolo: "El baloncesto ha sido un juego sencillo donde 10 jugadores persiguen un balón y al final siempre gana España".

No hay más, gracias Sergio.