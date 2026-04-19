Sobrevivió a un alud y ahora pelea en la élite mundial: la historia real de la 'freerider' Núria Castán

Cuando te sepulta un alud, todo se va a negro. No hay transición, no hay aviso real, no hay tiempo para reaccionar como en las películas. Todo ocurre en segundos: la nieve cede, el cuerpo pierde el control y, de repente, ya no sabes dónde está arriba o abajo.

Lo hemos visto muchas veces en el cine, pero cuando pasa de verdad no hay épica ni música de fondo. Solo silencio, presión y una pregunta que aparece demasiado rápido.

¿Voy a salir de aquí?

Eso es lo que vivió en primera persona Núria Castán, una de las mejores snowboarders de freeride del mundo, habitual del circuito del Freeride World Tour y tercera en el Mundial FIS de 2026. Lleva más de 13 años compitiendo en freeride -prácticamente desde que tiene conciencia-, y aun así hubo un momento que cambió por completo su relación con la montaña.

Aquel episodio no duró segundos. Duró minutos. Y marcó todo lo que vino después. Porque hay historias que no terminan cuando deberían.

En 'El renacido', Leonardo di Caprio sobrevive a lo imposible en mitad de un paisaje helado, herido, solo, avanzando cuando todo invita a quedarse. No es una historia de victoria inmediata, sino de resistencia.

Lo de Núria Castán no ocurrió en una película. Pero se parece.

Festival Freeride Filmbase que le dieron el premio line of the year and best film Luca Jaenichen

Porque salir de un alud no es el final de nada. Es el principio de algo mucho más complejo: volver a confiar, volver a decidir, volver a lanzarte por una montaña sabiendo exactamente lo que puede pasar. Esa reconstrucción mental, ese pulso interno, es precisamente lo que explora INNER FIGHT, el proyecto audiovisual en el que la propia Castán pone palabras e imágenes a todo lo que vino después de aquel día.

Y aun así hacerlo.

Volver al lugar donde todo cambió

Porque lo más difícil no fue salir de aquel alud. Fue volver.

Núria Castán no solo regresó a competir. Regresó a Verbier, el mismo escenario donde la nieve la había sepultado en uno de los episodios más duros de su carrera. Un lugar icónico dentro del freeride… y también el punto exacto en el que su relación con la montaña cambió para siempre.

Para cualquiera, ese descenso habría sido un final. Para ella, fue una cuenta pendiente.

En entrevistas ha reconocido que aquel episodio marcó "un antes y un después", hasta el punto de volver a ese mismo lugar con una mezcla difícil de explicar entre respeto y determinación. No se trataba solo de competir, sino de enfrentarse a lo vivido.

Porque en el freeride no se trata solo de bajar rápido o elegir la línea más espectacular, sino de leer lo que no se ve. Y eso, después de un alud, ya no se interpreta igual.

El miedo no desaparece: se aprende a convivir con él

El freeride es uno de los pocos deportes donde el riesgo no es un elemento externo, sino parte estructural de la competición. "No hay red, no hay margen de error, no hay dos bajadas iguales".

Cada descenso es una decisión constante en la que intervienen la nieve, el terreno, la meteorología… y el riesgo de aludes.

Y ahí es donde entra el miedo.

No como un enemigo, sino como una herramienta. Castán cuenta "que no se trata de eliminarlo, sino de gestionarlo". En definitiva, de entender cuándo forma parte de la intuición que te protege y cuándo puede convertirse en un freno.

Porque después de haber estado bajo la nieve durante minutos, ese equilibrio cambia. Ya no compites igual.

2026: su mejor versión… en la temporada más cruel

La temporada 2026 empezaba con ambición. Era el momento de consolidar todo lo construido durante años. Y, en muchos sentidos, lo fue.

Núria Castán alcanzó su punto más alto como competidora, firmando una cuarta posición en Baqueira-Beret, una quinta en Val Thorens y, sobre todo, un resultado que la coloca definitivamente en la élite: tercera del mundo en el primer Campeonato del Mundo FIS de Freeride, disputado en Andorra.

No era una irrupción. Era una confirmación.

Pero en el freeride hay varias variables que lo condicionan todo y que no dependen de nadie: las condiciones de nieve, el terreno, la meteorología y el riesgo de aludes.

"Las condiciones de nieve han sido muy complicadas durante toda la temporada, con muchos riesgos de avalancha, y a la vez poca inestabilidad entre las capas de nieve con las pocas nevadas de esta temporada, sin tener en cuenta los Pirineos", explicaba la propia rider.

Y esa realidad terminó alterando por completo el desarrollo del circuito.

Núria Castán, en Chile

Sin margen para reaccionar

La cancelación de varias pruebas clave dejó la temporada incompleta, sin continuidad y, sobre todo, sin oportunidades.

En un deporte donde cada descenso cuenta, donde cada línea puede cambiar una clasificación, quedarse sin competir es casi lo mismo que quedarse fuera. Castán ocupaba la quinta posición en la general. Solo cuatro accedían a la final.

Y no hubo opción de pelearlo en la montaña.

"Empezaba la temporada de competiciones en el FWT con mucha ambición y duele que haya sido precisamente la temporada con menos competiciones y, por tanto, con menos oportunidades".

No fue una mala bajada. Ni una decisión errónea. Fue, simplemente, no poder bajar.

Otra vez empezar desde cero

Pero si algo ha definido la carrera de Núria Castán no ha sido la facilidad, sino la capacidad de volver.

Volver después del alud. Volver después del miedo. Volver ahora cuando una temporada que apuntaba a todo se queda a medio camino por factores externos.

El freeride tiene eso: no basta con ser bueno. Hay que aceptar que hay días en los que simplemente no se puede competir.

La alternativa, en este caso, llegó en forma de circuito Challenger. Un escenario de máxima presión en el que solo una rider consigue el billete de vuelta al Freeride World Tour.

Y ahí volvió a aparecer su versión más decidida.

En Austria, Castán firmó una victoria que explica bien en qué momento está. Una bajada rápida, técnica, fluida, con riesgo controlado… y un gesto que resume toda su evolución.

"Tenía muchas ganas de hacer un 360º en competición esta temporada; llevaba varias pruebas queriendo hacerlo después de haber estado meses entrenándolos mucho. Hoy he visto la roca perfecta para intentarlo y lo he planchado".

La montaña sigue ahí

La historia de Núria Castán no es la de una línea ascendente sin fisuras. Es, más bien, una sucesión de regresos. De momentos en los que todo parece alinearse en contra -la nieve, el calendario, las decisiones externas- y aun así aparece una forma de seguir.

Porque el freeride, en el fondo, no va solo de bajar montañas. Va de insistir. De volver a colocarte en la salida sabiendo lo que puede pasar. Y ella lo sabe mejor que nadie.

Sabe lo que es perder el control, lo que es no ver nada, lo que es depender de minutos bajo la nieve. Sabe lo que es quedarse fuera sin haber podido competir.

Y sabe también lo que significa encontrar, en medio de todo eso, una nueva oportunidad. La montaña no cambia. Lo que ha cambiado es la mirada.

Ahora, cada vez que Núria Castán se lanza, no lo hace solo como una de las mejores riders del mundo. Lo hace como alguien que ha estado al límite y ha decidido volver.

Porque en el freeride no gana quien no tiene miedo. Gana quien decide bajar a pesar de él.