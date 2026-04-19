Betty, estadounidense afincada en Madrid, explica por qué las mejores hamburguesas que ha comido en su vida no están en Estados Unidos sino en Galicia

La gastronomía española es, sin lugar a dudas, una de las más destacadas y deseadas a nivel mundial. Sin embargo, en un mundo tan globalizado, las calles de nuestras ciudades se han convertido en un auténtico crisol culinario donde cabe absolutamente de todo.

Betty, una joven estadounidense que reside en Madrid desde hace algo más de tres años, ha querido hablar en su cuenta de TikTok sobre la inmensa y sorprendente oferta internacional que ha descubierto en nuestro país, rompiendo de paso unos cuantos estereotipos.

Vivir en España no significa consumir comida local 24/7

Betty afirma que muchos extranjeros tienen la percepción de que vivir en Madrid significa consumir únicamente comida española. “Tengo la sensación de que mucha gente tiene la impresión de que, en cuanto te mudas a España o vives aquí, eso significa automáticamente que comes comida española”, declara.

La joven estadounidense desmiente categóricamente este cliché. “¿Me estás diciendo que si me mudo a España solo debería comer tortilla española, croquetas y ese tipo de cosas todos los días?”, sostiene.

“¿Crees que el español medio come eso todos los días? No, aquí hay muchísima variedad, sobre todo en Madrid. Cadenas de hamburgueserías, restaurantes georgianos, incluso he visto restaurantes libaneses, lo que se te ocurra”, complementa.

El gran descubrimiento: la imbatible carne gallega

Pero si hay algo que ha conquistado el estómago de esta norteamericana, es curiosamente el plato estrella de su país natal. “No puedo decirle que no a una buena hamburguesa”, agrega Betty, resaltando que el nivel de las burgers en nuestro país está a años luz de la comida basura tradicional.

“Para los que vengan a España, verán un montón de locales de hamburguesas porque a mucha gente le encantan”, detalla. De hecho, hace hincapié en la calidad de la carne gallega.

¿El secreto de este tremendo éxito? Para ella está clarísimo: el producto local. “Galicia, en el norte de España, tiene una carne de vacuno de altísima calidad. Muchos de estos locales de hamburguesas no son solo comida rápida; son las hamburguesas más lujosas y elegantes que he probado en mi vida, con ingredientes de la mejor calidad”, concluye, rindiéndose sin miramientos ante nuestra materia prima.